Nghệ sĩ Thương Tín làm shipper

Nam nghệ sĩ cho biết ông nhận làm giao hàng cho một quán phá lấu để kiếm thêm thu nhập trong thời gian dịch bệnh.

Trao đổi với Zing, Thương Tín nói ông làm công việc giao đồ ăn đã 5 ngày qua. Một chủ quán phá lấu ở Hóc Môn biết hoàn cảnh của ông và muốn giúp đỡ nam diễn viên. "Khi nhận được lời đề nghị, tôi đồng ý ngay. Tôi còn sức khỏe, vẫn có thể tự làm được để kiếm sống. Tôi không muốn bị mang tiếng chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của khán giả, các nhà hảo tâm", ông nói.

Thương Tín cho biết sau lần bị đột quỵ đầu năm 2021 sức khỏe của ông chưa thể hồi phục. Chân của ông vẫn đi tập tễnh. Nam diễn viên thừa nhận khi chạy xe đoạn đường xa, ông không tránh khỏi mệt mỏi. Tuy nhiên, ông cảm thấy đây là công việc phù hợp với bản thân, giúp gia tăng thu nhập trong những ngày dịch bệnh.

Thương Tín và vợ nhận 244 triệu đồng từ Trịnh Kim Chi.

Hiện tại, mỗi ngày, Thương Tín giao khoảng 3-5 đơn hàng, chủ yếu ở Hóc Môn và các quận huyện lân cận. Ông kể: "Thời gian không cố định, bất cứ khi nào chủ quán gọi, tôi sẽ có mặt để đi giao hàng. Được gặp gỡ, trò chuyện với khán giả, tinh thần của tôi tốt hơn nhiều so với việc chỉ quanh quẩn ở phòng trọ chật hẹp. Có khán giả bất ngờ khi nhận ra tôi là người giao hàng".

Thương Tín cho biết ông hiện sử dụng xe máy do nhạc sĩ Tô Hiếu tặng để giao hàng mỗi ngày. Chiếc xe cũ bị trộm lấy từ tháng 11. "Tôi đã báo công an về vụ việc, camera cũng ghi lại hình ảnh của người trộm xe máy nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được xe. Cuộc đời tôi có quá nhiều chuyện không may. Nhưng tôi chấp nhận tất cả. Tôi không muốn bị nói ăn mày quá khứ, sống dựa vào người khác", ông nói thêm.

Người chủ quán phá lấu cũng giới thiệu chỗ ở mới cho Thương Tín nhưng ông chưa chuyển tới. Nam diễn viên cho biết ông vẫn ở nhà trọ cũ. Vợ và con gái ông thuê trọ ở chỗ khác.

"Hiện tại, chúng tôi không sống chung. Cô ấy có lẽ thất vọng khi lấy tôi vì bản thân không có đủ điều kiện để lo cho vợ con. Tôi không trách cứ điều gì. Ngược lại, tôi tự trách mình vì để cô ấy và con vất vả", ông cho hay.

Về số tiền 244 triệu đồng mà NSƯT Trịnh Kim Chi trao lại cho vợ chồng ông, Thương Tín cho biết cả hai không sử dụng mà gửi ngân hàng. Tiền tiết kiệm mỗi tháng dùng để đóng học phí cho con gái. Ông và vợ đã viết giấy cam kết sử dụng đúng mục đích số tiền mạnh thường quân tặng.

Hồi tháng 2, Thương Tín bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Lúc này, Trịnh Kim Chi và một số nghệ sĩ kêu gọi, đóng góp cho ông được 400 triệu đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn gửi tiền vào tài khoản của vợ Thương Tín 400 triệu đồng. Nam diễn viên cũng được một khán giả tặng ôtô.