Nghệ sĩ tai tiếng ngồi hàng đầu tại Tuần lễ Thời trang Seoul

Loạt nghệ sĩ gây tranh cãi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Seoul, theo Newsen. Trong khi những tên tuổi như Yoo Ah In, Kim Sae Ron lao đao vì scandal sử dụng ma túy, lái xe khi say rượu. B.I và Park Shi Yeon được chào đón ở Seoul Fashion Week. Họ góp mặt tại hàng ghế đầu khi dự show. Park Shi Yeon trở thành khách mời của thương hiệu Beyond Closet. Năm 2013, Park Shi Yeon bị kết án 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế vì sử dụng chất cấm. Năm 2006 và 2021, cô bị phạt vì lái xe khi say rượu. Ảnh: Newsen, Nate.