Nghệ sĩ quốc tế bỏ Twitter vì Elon Musk

Lưu Tư Mộ, Rob Reiner bày tỏ quan điểm xung quanh việc Twitter được sang tên cho chủ mới, Elon Musk.

Theo Fox News, việc Twitter được sang tên chủ mới cho Elon Musk với giá 44 tỷ USD khiến Hollywood chia thành nhiều luồng quan điểm trái chiều. Nền tảng này có khả năng mất lượng lớn người dùng là ngôi sao sau tuyên bố của Musk: "Điều rất quan trọng là phải có một nền tảng toàn diện cho quyền tự do ngôn luận".

Elon Musk chính thức mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD . Ảnh: Fox News.

Tài tử gạo cội Rob Reiner phản ứng: "Câu hỏi dành cho chúng ta là: Liệu anh ta (Elon Musk) có cho phép tội phạm dùng nền tảng này và phát tán thông tin sai lệch hay không? Và nếu đây là sự thật, chúng ta phải làm sao để chống lại?".

George Takei của series Star Trek cũng bày tỏ thái độ hậm hực. "Cuộc chiến chống thông tin giả và cực đoan cần những chiến binh cứng rắn. Tôi hy vọng các bạn ở lại bên tôi", ông cho biết.

USA Today cho hay Jameela Jamil được biết đến với những phát ngôn thẳng thắn về vấn đề sức khỏe, hình ảnh cơ thể và nạn quấy rối trên mạng, đã không ngần ngại phát biểu: "Đây là dòng tweet cuối cùng của tôi".

Nữ diễn viên người Anh sợ nếu tiếp tục sử dụng Twitter, quyền tự do ngôn luận của người dùng sẽ biến mạng xã hội này trở thành nơi tận cùng của sự căm ghét, cố chấp và sai trái về mặt pháp luật.

Lưu Tư Mộ - nam chính Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - hỏi: "Không còn gì tốt hơn để làm với 44 tỷ USD à?".

Lưu Tư Mộ, Jameela Jamil phản ứng trước việc Twitter được sang tên cho chủ mới. Ảnh: People.

Bên cạnh những ý kiến phản đối, có người nổi tiếng tỏ ra ủng hộ, trong đó có Ice Cube. Giám đốc âm nhạc đồng thời là cựu quản lý của Justin Bieber, Scooter Braun, thả biểu tượng cảm xúc vẫy tay và viết: "Xin chào Elon Musk".

Thể hiện quan điểm trung lập, Kevin Jonas hỏi đùa: "Việc Elon mua lại Twitter có giúp ứng dụng này được phép tùy chọn chỉnh sửa tweet hay không?".

Đối mặt với làn sóng dư luận chia thành nhiều phe khác nhau, tỷ phú Tesla đã đáp trả trên trang cá nhân: "Tôi hy vọng những nhà phê bình khó tính nhất ở lại với nền tảng này, bởi vì điều đó là ý nghĩa cơ bản của tự do ngôn luận".