Nghệ sĩ Minh Khang: ‘Tôi dành 200% sức lực làm sự kiện Mẹ là tình yêu’

Nghệ sĩ Minh Khang tiết lộ đã dốc 200% sức lực khi làm “sân khấu kể chuyện” miền ký ức về mẹ. Bà xã Minh Hạnh cũng góp sức với vai trò người dẫn chương trình “Mẹ là tình yêu”.

Một tháng trước, nhạc sĩ Minh Khang cho biết anh nhận được lời mời làm đạo diễn chương trình nghệ thuật “Mẹ là tình yêu” từ Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG). Sau khi được nghe về thông điệp nhân văn của chương trình - giáo dục thế hệ trẻ hiếu kính với ba mẹ và gây quỹ giúp đỡ người già neo đơn, anh không do dự mà lập tức nhận lời.

Minh Khang từng chia sẻ bản thân anh mồ côi từ nhỏ, năm 10 tuổi xa ba và 14 tuổi xa mẹ. Với anh, dù ngắn ngủi, không gì sánh được những kỷ niệm ấu thơ với ba mẹ. Vì vậy, nhạc sĩ cũng muốn gửi lời tri ân ba mẹ và nhắn nhủ đến 2 cô con gái qua đêm nhạc này.

Sân khấu kể chuyện về tình mẫu tử

Tối 10/7, chương trình nghệ thuật “Mẹ là tình yêu” với chủ đề “Tình mẹ” sẽ lên sóng đồng loạt 40 nền tảng. Nhạc sĩ Minh Khang tiết lộ đã dốc 200% sức lực để dàn dựng công phu cho sự kiện, từ âm nhạc hòa phối đến sân khấu. Bà xã Thúy Hạnh - người Minh Khang trân quý “hơn cả cánh tay phải cuộc đời” - cũng góp sức cùng chồng khi đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình.

Nhạc sĩ Minh Khang trong buổi tổng duyệt chương trình.

Chú trọng đến giá trị nghệ thuật hơn là giải trí, sân khấu “Mẹ là tình yêu” có đến 7 màn hình lớn, tựa như 7 tấm gương phản chiếu những miền ký ức ngủ quên trong mỗi người. Vị đạo diễn biến hóa sân khấu tài tình với mỗi ca khúc để các ca sĩ kể trọn câu chuyện về tình mẫu tử phía sau.

Trong đó, nổi bật là sân khấu trình diễn ca khúc Bà mẹ quê với những ụ rơm cao quá đầu người, mảnh sân phơi lúa, mẹt sàng thóc,… làm sống lại cả một bầu trời tuổi thơ, khiến những khán giả thuộc thế hệ 7X, 8X và 9X không khỏi bồi hồi, hoài niệm.

Dàn dựng sân khấu cho ca khúc Bà mẹ quê.

Khi Phan Đinh Tùng hát Bông hồng cài áo, hàng triệu cánh hoa đỏ sẽ rơi trên sân khấu hòa vào giai điệu buồn da diết, diễn tả trọn vẹn cảm xúc mất mát của những ai ước mong còn mẹ.

Trước khi đêm nhạc mỗi năm chỉ công chiếu một lần này diễn ra, Minh Khang tiết lộ anh mong đợi nhất vào sự xuất hiện của Hiền Thục. Nữ ca sĩ vẫn sẽ hát bản hit Nhật ký của mẹ sống mãi một thập niên, nhưng sân khấu không còn là tranh cát quen thuộc. Thay vào đó, bên cạnh Hiền Thục là các nghệ sĩ múa trợ diễn, tái hiện câu chuyện đầy đau lòng về người con tật nguyền nhưng luôn có mẹ ở bên.

Màn trình diễn của Ali Hoàng Dương cũng hứa hẹn khiến nhiều trái tim thổn thức, bởi anh không chỉ hát, mà còn hòa vào một mảnh đời thực trên sân khấu. Cả sân khấu như một MV thu nhỏ. Khán giả được đi từ hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, chìm đắm vào những thước phim lay động lòng người về tình mẫu tử.

Sân khấu chương trình “Mẹ là tình yêu” trước giờ lên sóng.

Đêm nhạc gần 100 phút chỉ hát về mẹ

Minh Khang tin dù còn hay đã mất, mẹ luôn là người quan trọng, không thể thay thế trong tim mỗi người. Vì vậy, anh đã mời gần 20 nghệ sĩ nổi tiếng và lựa chọn ca khúc về mẹ phù hợp hoàn cảnh của họ. Bên cạnh đó, nhiều tài năng trẻ thuộc hệ thống giáo dục NHG như quán quân “Tuyệt đỉnh Song ca nhí” mùa 2 Tấn Bảo (Trường iSchool), thành viên nhóm P336 Hana Diệu Hân (Đại học Hoa Sen), Hương Giang (iSchool),… cũng có cơ hội tham gia chương trình.

Vị nhạc sĩ đồng thời đóng góp ca khúc mới Không đâu hơn nhà ta do chính anh sáng tác một năm trước, sau 4 tháng mắc kẹt cùng gia đình ở nơi xa vì dịch Covid-19. Sân khấu “Mẹ là tình yêu” là nơi lần đầu tiên ca khúc này được trình diễn.

Đêm nhạc kéo dài gần 100 phút không chỉ hát về mẹ, mà còn dàn dựng mạch chuyện xuyên suốt về ước mơ nối dài 2 thế hệ. Nếu ca khúc Ước mơ của mẹ do Hoàng Bách và mẹ ruột là ca sĩ Thục An biểu diễn ngợi ca những người mẹ tảo tần từ bỏ ước mơ năm xưa vì con, thì Nhật ký của mẹ qua màn thể hiện của Hiền Thục tiếp tục tôn vinh người phụ nữ lặng thầm, luôn ủng hộ con trên hành trình theo đuổi hoài bão. Đến Hai mươi hai do Hana Diệu Hân (Đại học Hoa Sen) trình diễn, dấu ấn của mẹ càng hiện hữu rõ hơn qua từng cột mốc cuộc đời.

Ca sĩ Hoàng Bách sẽ song ca cùng mẹ ruột Thục An tại chương trình.

Không đâu hơn nhà ta cũng không nằm ngoài biển trời hy sinh ấy. Bài hát kể về những người mẹ dù ốm đau cũng không nỡ nói, chỉ đến khi sắp đi xa mới nhắn nhủ con bớt chút thời gian về thăm. Nối tiếp dòng cảm xúc rưng rưng sau những ca từ này, chương trình mang đến bản hit Lớn rồi còn khóc nhè qua sự trình bày của Tấn Bảo (iSchool) - quán quân “Tuyệt đỉnh Song ca nhí” mùa 2.

Các tài năng trẻ Hana Diệu Hân (Đại học Hoa Sen) và Tấn Bảo (iSchool).

“Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”, nghệ sĩ Minh Khang mượn lời cuối ca khúc Mẹ tôi để nhắc nhớ mỗi người trân quý và hiếu kính mẹ khi còn có thể. Với mỗi chúng ta, mẹ là người có thể thay thế tất cả, nhưng không người nào có thể thay thế mẹ.