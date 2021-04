Nghệ sĩ mất bình tĩnh, gào lên khi xem cảnh hôn của bạn đời trên phim

Khác với Seo Ye Ji - nữ diễn viên bị tố thao túng bạn trai, nhiều sao Hàn có cách cư xử lịch sự, bình tĩnh khi tận mắt xem cảnh tình cảm của nửa kia.

Thời gian qua, sự việc Seo Ye Ji thao túng bạn trai Kim Jung Hyun là chủ đề nóng. Nữ diễn viên bị tố cáo là người đứng sau điều khiển mọi hoạt động của nửa kia. Cô nhắn tin yêu cầu Jung Hyun không được tiếp xúc thân thể với bất kỳ bạn diễn nữ nào. Thậm chí, mỹ nhân Điên thì có sao yêu cầu người yêu không được phép chào hỏi đồng nghiệp khác giới.

Không những vậy, Kim Jung Hyun được yêu cầu phải gửi kịch bản bộ phim Time cho Seo Ye Ji kiểm tra. Cùng với đó, Jung Hyun phải diễn theo ý của người yêu.

Scandal vô tiền khoáng hậu của Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun

Ngày 12/4, Dispatch đưa tin Seo Ye Ji bị tố là người thao túng bạn trai. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn trò chuyện của cặp sao, nữ diễn viên yêu cầu người yêu thay đổi kịch bản để không phải tiếp xúc thân thể với bạn diễn khi ghi hình bộ phim Time. Kim Jung Hyun đã làm theo những gì Ye Ji mong muốn và khẳng định chỉ có Seo Ye Ji là người duy nhất được chạm vào tay anh.

Một ngày sau khi đoạn tin nhắn được đăng tải trên các báo, công ty quản lý của Seo Ye Ji thừa nhận những tin nhắn đó là của Ye Ji nhưng đoạn hội thoại giữa cô và người yêu là cuộc trò chuyện bình thường giữa các đôi đang yêu. Ngoài ra, đại diện của Ye Ji cho rằng là diễn viên, bất kỳ ai cũng biết cách gạt những cuộc cãi vã với người yêu sang một bên để làm tốt vai trò của mình.

Seo Ye Ji yêu cầu Kim Jung Hyun phải thay đổi kịch bản để không chạm vào người bạn diễn.

Trước Seo Ye Ji, diễn viên khác đã cư xử thế nào khi người yêu phải đóng cảnh tình cảm với bạn diễn?

Lee Sang Woo mất bình tĩnh khi xem cảnh hôn của Kim So Yeon

Sau khi tham gia vai diễn Cheon Seo Jin trong The Penthouse, tên tuổi của Kim So Yeon được nhiều người chú ý. Trước đó, So Yeon được biết đến là nữ diễn viên có tính cách dễ chịu, thoải mái và nhút nhát. Năm 2016, nữ diễn viên gặp gỡ Lee Sang Woo khi cả hai đóng cặp trong Happy Home và nên duyên kể từ đó.

Tháng 1, khi tham gia chương trình thực tế Hangout cùng chồng, Kim So Yeon đã chia sẻ về một vài cảnh tình cảm của cô trong The Penthouse. Nữ diễn viên cho hay kể từ sau khi có những phân đoạn này, Lee Sang Woo ít xem bộ phim này hơn hẳn. Khi cả hai xem phim cùng nhau, Kim So Yeon sẽ gợi ý chồng đi sang phòng khác khi chuẩn bị đến cảnh tình cảm của mình.

Lee Sang Woo ít xem The Penthouse hơn hẳn sau cảnh hôn của vợ.

Lee Sang Woo luôn biết cách ủng hộ vợ, theo SCMP. Nam diễn viên thoải mái, tươi cười với khách mời tại trường quay Hangout. Sau chương trình, người hâm mộ dành lời khen cho vợ chồng So Yeon và vui đùa rằng nữ diễn viên đã gặp ba người chồng cùng lúc khi tham gia Hangout gồm chồng cũ của cô trong phim, chồng tương lai và chồng thật ngoài đời.

Trước đó, năm 2019, tại sự kiện họp báo ra mắt phim truyền hình The Golden Garden, Lee Sang Woo chia sẻ rằng không dễ để anh phải ghen vì công việc của vợ. Đôi khi, anh dùng cốc bia để lấy lại bình tĩnh khi xem cảnh nóng của Kim So Yeon.

Eugene và Ki Tae Young

Kim Yoo Jin được biết đến với tên Eugene là nữ diễn viên thủ vai Oh Yoon Hee trong The Penthouse. Năm 2009, Yoo Jin gặp Ki Tae Young trên phim trường Creating Destiny và bén duyên từ đó. Hiện tại, cặp sao có hai con và là một trong những cặp diễn viên có hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Năm 2014, khi tham gia chương trình Happy Together, Ki Tae Young chia sẻ rằng thời điểm mới hẹn hò, đôi khi anh cảm thấy ghen khi Eugene chào người đàn ông khác bằng những cái ôm. Tae Young khẳng định rằng việc Eugene có tuổi thơ dài sinh sống ở Guam khiến họ có không ít khác biệt về văn hóa và cách cư xử.

Tháng 1, trong The Penthouse Hidden Room: Hidden Story - chương trình hậu trường The Penthouse của đài SBS, Eugene đã kể lại phản ứng của chồng trước cảnh hôn của cô với bạn diễn Uhm Ji Koon.

Theo lời kể của Eugene, Tae Young đã đọc một bài báo với nội dung: "Oh Yoon Hee và bàn tay nghịch ngợm của cô ấy". Trong bài, người viết chỉ ra chi tiết Eugene chạm vào mông của Uhm khi hôn anh ấy. Sau đó, Ki hỏi vợ: "Bàn tay nghịch ngợm là gì?".

Cảnh tình cảm của hai nhân vật Oh Yoon Hee và Ha Yoon Chul trong The Penthouse khiến Ki Tae Young thắc mắc.

Jeon Hye Jin gào lên khi xem cảnh ôm của Lee Sun Kyun với bạn diễn

Lee Sun Kyun trở thành diễn viên nhận được sự chú ý của khán giả trên khắp thế giới với vai diễn Park Dong Ik trong Ký sinh trùng - bộ phim đạt giải Oscar 2020. Cùng với thành công của chồng, vợ của Sun Kyun - diễn viên Hye Jin cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều vai nữ chính như Search: WWW.

Trong cuộc phỏng vấn với XSportsNews vào năm 2019, Lee Sun Kyun nói rằng vợ anh đã biết về cảnh thân mật của anh trong Ký sinh trùng trước khi anh ghi hình phân đoạn này. Thay vì đưa ra những câu nói châm chọc hay có biểu hiện ghen, Jeon Hye Jin đã hỏi chồng rằng anh có thể làm tốt không. Tuy nhiên, trong talk show Healing Camp, Aren't You Happy vào năm 2014, Sun Kyun kể lại rằng khi tận mắt xem cảnh tình cảm của chồng trong Miss Korea, Hye Jin đã gào lên và nói rằng Sun Kyun nên bỏ đi.

Lee Sun Kyun nói rằng vợ anh đã biết về cảnh thân mật của anh trong Ký sinh trùng trước khi anh ghi hình.

Eric Mun tắt tivi khi xem cảnh hôn của vợ

Na Hye Mi và Eric Mun là một trong những cặp diễn viên kỳ cựu của showbiz Hàn. Hye Mi ra mắt với tư cách là diễn viên trong phim Address Unknown khi mới 10 tuổi. Còn Eric Mun được biết đến là trưởng nhóm của một trong những nhóm nhạc nam huyền thoại - Shinhwa. Ngoài ra, Eric nhiều lần giữ vai chính trong phim truyền hình nổi tiếng, một trong đó là Another Miss Oh.

Trong Happy Together năm 2019, Na Hye Mi nói rằng Eric Mun luôn tôn trọng công việc diễn xuất của vợ. Anh cũng thường đưa ra cho cô nhiều lời khuyên, tuy nhiên khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ hôn bạn diễn trong phim My Only One, Eric Mun đã tắt tivi và nói: "Tôi chỉ xem nó đến đây thôi".