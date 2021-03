Nghệ sĩ Mạc Can viết hồi ký

Bản thảo hồi ký Mạc Can cùng 13 tác phẩm khác của ông sẽ được nhà xuất bản Trẻ phát hành trong thời gian tới.

Mạc Can là một nghệ sĩ đa tài. Ông được công chúng biết tới như một diễn viên tham gia nhiều bộ phim, biểu diễn ảo thuật. Ông còn là tác giả của nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết.

Nhà văn Mạc Can. Ảnh: NXB Trẻ.

Trong lĩnh vực văn chương, ông có nhiều tác phẩm in tại NXB Trẻ. Mới đây, tác giả Mạc Van và NXB Trẻ đã ký kết bản quyền dài hạn. Theo đó, 13 tác phẩm đã công bố trước đây của Mạc Can sẽ do NXB Trẻ tái bản trong 10 năm tới. Bên cạnh đó, nhà xuất bản này cũng sở hữu quyền xuất bản với hồi ký (chưa công bố) của Mạc Can.

Trước mắt tác phẩm Nhớ sẽ được tái bản với bìa mới. Các tiểu thuyết của Mạc Can do NXB Trẻ mua bản quyền 10 năm gồm: Tấm ván phóng dao, Phóng viên mồ côi, Những bầy mèo vô sinh, Quỷ với Bụt và Thần chết. Các tập truyện ngắn gồm: Vừa đi vừa suy nghĩ vừa nhìn, Món nợ kịch trường, Tờ 100 đôla âm phủ, Cuộc hành lễ buổi sáng, Người nói tiếng bồ câu, Ba… ngàn lẻ một đêm.

Bìa sách Tấm ván phóng dao in lần thứ 4. Đây là tác phẩm đoạt giải thưởng tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam.

Các cuốn Tạp bút Mạc Can, Tuyển tập Mạc Can cũng có trong danh sách mua bản quyền 10 năm này.

Nghệ sĩ Mạc Can tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Ông tham gia diễn xuất trong các phim: Cổ tích Việt Nam, Ván bài lật ngửa, Đất phương Nam, Bác Ba Phi, Xích lô, Áo lụa Hà Đông, Vó ngựa trời Nam…

Ở lĩnh vực văn chương, ông đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết năm 2005 của Hội Nhà văn Việt Nam với cuốn Tấm ván phóng dao.

Ông Nguyễn Thành Nam - quyền Tổng biên tập NXB Trẻ - cho biết Mạc Can là cộng tác viên lâu năm của NXB Trẻ. "Chúng tôi chọn ký dài hạn và ứng trước cho tác giả Mạc Can một khoản tiền tương đối khá để cám ơn ông và hỗ trợ ông chữa trị bệnh", ông Nguyễn Thành Nam nói.