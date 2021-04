Nghệ sĩ Mạc Can tuổi 76: ‘Sức khỏe yếu, không nhận ra người quen’

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Mạc Can gặp nhiều bệnh như xuất huyết dạ dày, khớp… Ông đi lại khó khăn và trí nhớ kém minh mẫn.

- “Ở lại nói chuyện với tui lâu lâu. Đừng về sớm nha”.

- “Ở dưới này buồn lắm. Cả ngày không đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà”

…

Ngồi trên chiếc ghế tựa, nghệ sĩ Mạc Can hướng đôi mắt ra phía cổng nhà. Khi thấy khách đến thăm, ông hồ hởi, vui vẻ. So với lần gặp gần nhất cách đây ít tháng, sức khỏe của bác Ba Phi Đất phương Nam yếu hơn trước.

Trong căn nhà nhỏ ở huyện Hóc Môn (TP.HCM), ông đi lại khó khăn, chỉ di chuyển chậm rãi từ phòng ngủ ra phòng khách. Tâm sự với Zing, nghệ sĩ 76 tuổi cho biết kể từ khi chuyển về ở chung nhà với người em gái út, nhiều đồng nghiệp, khán giả đến thăm ông. Tuy nhiên, nghệ sĩ Mạc Can vẫn cảm thấy buồn vì nơi ở hiện tại cách xa trung tâm, khó gặp gỡ bạn bè, đi diễn như trước.

Nghệ sĩ Mạc Can mắc nhiều bệnh tuổi già. Ảnh: Chí Hùng.

Nghệ sĩ gặp khó khăn khi đi lại

Sau lần nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương (quận 10) vào tháng 10/2020, nghệ sĩ Mạc Can chuyển đến ở hẳn cùng nhà em gái ruột tại huyện Hóc Môn. Nơi ở của diễn viên 76 tuổi nằm sâu trong hẻm nhỏ, được trồng nhiều hoa, cây cảnh.

Đón tiếp chúng tôi là bà Tư - em gái thứ của nghệ sĩ Mạc Can. Thời gian qua, bà Tư là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ của anh trai. Bà Tư cho biết từ khi Mạc Can chuyển xuống đây ở, nhiều nghệ sĩ như Cát Tường, Tiết Cương… và người hâm mộ đến thăm ông.

“Mỗi lần có khách đến thăm, anh vui lắm. Tính anh thích đi lại, nói chuyện nên muốn gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả”, bà mở lời.

Nam nghệ sĩ giới thiệu về vai diễn mới nhất của ông trong phim Chuyện ma gần nhà. Ảnh: Chí Hùng.

Nghệ sĩ Mạc Can ngồi ở ghế tựa màu đen trong một góc phòng khách. Ông gặp khó khăn trong việc đi lại và không thể tự đứng lên ngồi xuống. Khi di chuyển, ông phải đi chậm rãi hoặc có người dìu đỡ.

"Bác Ba Phi" tâm sự ông cảm thấy buồn vì nơi ở hiện tại cách xa trung tâm, khó gặp gỡ đồng nghiệp và đi diễn thường xuyên như trước.

“Ở đây, không khí thoáng đãng, mát mẻ hơn nhưng xa quá. Tui chân yếu rồi, không thể đi xe máy. Cả ngày không ra ngoài được, chỉ quẩn quanh trong nhà, buồn lắm”.

Nói rồi, người nghệ sĩ già bất giác hỏi: “Không biết căn phòng trọ 15 m2 hồi xưa tui ở giờ đã có ai thuê chưa”. Căn phòng trọ ông nhắc đến là nơi ở của Mạc Can tại quận Bình Thạnh nhiều năm qua. Sau khi đổ bệnh vào tháng 10/2020, ông được em gái út đưa về nhà riêng.

Theo nghệ sĩ Mạc Can, ở tuổi 76, ông mắc nhiều bệnh như xuất huyết dạ dày, khớp, thận, tim. Hàng tháng, ông được người nhà đưa đi bệnh viện để thăm khám và lấy thuốc về uống. Trí nhớ của ông cũng kém minh mẫn so với trước. Khi mới gặp người quen, ông không thể nhớ ra tên. Chỉ sau một lúc nói chuyện, nhắc nhớ những kỷ niệm, nghệ sĩ mới nhận ra.

Bù lại, diễn viên Đất phương Nam có đôi mắt sáng. Ông có thể đọc báo giấy, xem tin tức trên điện thoại mà không cần đeo kính.

Nam nghệ sĩ ăn ngủ ít, trí nhớ kém minh mẫn

Trong cuộc trò chuyện, Mạc Can tâm sự cách đây vài tháng, ông còn tham gia phim Chuyện ma gần nhà của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Ông vào vai ảo thuật gia hết thời, bị tai nạn nghề nghiệp và phải ở trong một chung cư cũ nát.

“Tui đi khoảng 10 ngày để đóng phim. Đạo diễn Trần Hữu Tấn nói đó là vai diễn đo ni đóng giày cho tui. Buổi sáng, xe của đoàn phim đến nhà rước và chở về khi quay xong. Ê-kíp phim chu đáo lắm, họ còn thuê bác sĩ riêng để chăm sóc cho tui. Phòng khi tui đang quay thì bị ngất xỉu”, nghệ sĩ hài hước kể.

Bà Tư dìu đỡ ông khi đi lại trong nhà. Ảnh: Chí Hùng.

Ông nói 10 ngày quay phim mệt nhưng vui vì được gặp gỡ đồng nghiệp và nhiều diễn viên trẻ. Họ thường xuyên hỏi han và dìu đỡ ông trong những cảnh đi lại nhiều. Nghệ sĩ già cũng ăn chung cùng cả đoàn phim trên phim trường.

“Họ ăn gì, tui ăn nấy. Quay xong thì nghỉ ngơi tại chỗ. Lâu lắm rồi tui mới quay lại đóng phim điện ảnh, thấy vui lắm. Đi làm không thấy mệt mà ở nhà riết bị tù tùng”, Mạc Can chia sẻ.

Ngoài ra, nhà văn cũng tiết lộ có một công ty sản xuất phim tại Mỹ vừa liên hệ ông mua lại tiểu thuyết Tấm ván phóng dao để chuyển thể thành phim. Mạc Can cho biết đơn vị này trả mức giá hơn 100 triệu đồng và liên lạc với ông thông qua người đại diện tại Việt Nam.

“Bên đó họ nói ấn tượng với câu chuyện trong Tấm ván phóng dao và muốn làm phim về nó. Công ty này sẽ biên tập lại và tiến hành đến Việt Nam để quay khi hết dịch Covid-19”, ông tâm sự.

Phòng ngủ của nghệ sĩ Mạc Can được đặt một chiếc giường và bàn làm việc nhỏ. Trên giá sách là những truyện ngắn, tiểu thuyết của nhà văn Mạc Can như Tấm ván phóng dao, Người nói tiếng bồ câu, Quỷ với Bụt và Thần Chết... Cạnh đó là những tờ báo giấy viết về các vai diễn của ông nhiều năm qua.

Góc làm việc và nghỉ ngơi của nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: Chí Hùng.

Mạc Can chỉ vào chiếc laptop mới mua được đặt ngay ngắn ở bàn làm việc và kể: “Hồi xưa, tui có một máy tính khác nhưng cũ quá nên mới thay cái mới”. Thời gian rảnh rỗi, ông có viết sách, báo nhưng không nhiều như trước.

“Trí nhớ tui bây giờ bị hạn chế rồi. Nhiều lúc ngồi trước laptop nhưng không nhớ gì để viết. Tui cũng không ngồi lâu được, vì đau lưng, tay bị tê mỏi. Ngồi một lúc là tui phải lại giường nằm nghỉ ngơi”, ông bày tỏ.

Ngồi kế bên, bà Tư tranh thủ bóp vai và tay cho anh trai. Bà cho biết nghệ sĩ Mạc Can ăn uống kém. Mỗi bữa, ông chỉ ăn chút cơm và ít món mặn như thịt rang, cá kho. Sau đó, bà Tư chuẩn bị thuốc 3 lần/ngày để đưa cho ông uống.

“Hồi trước, anh cứ khăng khăng đòi ở trọ tại quận Bình Thạnh để tiện đi diễn, dễ dàng gặp gỡ đồng nghiệp. Chỉ đến khi mắc bệnh, phải nhập viện, anh mới đồng ý chuyển về sống ở đây. Khi ở chung, các anh chị em trong nhà có cơ hội giúp đỡ nhau. Tôi sống gần đây nên thường xuyên qua lại để thăm nom, đỡ đần anh”, bà Tư chia sẻ.

Em gái của Mạc Can cho biết ông ngủ ít và sức khỏe kém hơn so với trước. Tuy nhiên, ông ít than vãn, kể lể về bệnh tật. Chỉ khi cần thiết, nam nghệ sĩ mới nhờ cậy em gái hỗ trợ. Ông cố gắng tự làm mọi việc trong khả năng.

“Anh thích đi đây đó, giao lưu, gặp gỡ. Khi về đây sống, anh bị hạn chế hơn trước. Vào những ngày cuối tuần, em út, các cháu sẽ quây quần lại đây, đông đúc, lúc ấy anh vui lắm. Anh không nhận ra nhiều người thân quen, nhưng nếu gợi chuyện, nhắc nhớ kỷ niệm, anh sẽ nhớ ra”, bà tâm sự.