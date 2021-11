Nghệ sĩ Hong Kong Thạch Thiên qua đời

Thạch Thiên là một trong những tượng đài của ngành điện ảnh Hong Kong. Ông nổi danh ở mảng phim hài - hành động.

Theo HK01, diễn viên kiêm nhà sản xuất Thạch Thiên đã qua đời ở tuổi 71 vào ngày 1/11. Đầu tháng 10, sức khỏe của ông sa sút nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị vì bệnh ung thư tái phát.

Trên HK01, Dickson, con trai Thạch Thiên xác nhận tin buồn. Anh cho biết di nguyện cuối đời của nhà sản xuất Bản sắc anh hùng là hậu sự được tổ chức kín đáo, không ồn ào.

Năm 2019, ông mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng lựa chọn âm thầm điều trị vì không muốn bị chú ý quá mức.

Thạch Thiên là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành phim ảnh Hong Kong. Ảnh: Sina, On, HK01.

Chia sẻ với On, Hoàng Bách Minh, "ông trùm" điện ảnh Hong Kong, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của đồng nghiệp thân thiết. Nhà sáng lập tập đoàn giải trí Đông Phương cho biết sẽ đứng ra lo liệu tang lễ cho Thạch Thiên.

"Tôi cảm thấy rất đau lòng. Đầu tháng 9, tôi còn nhắn tin hẹn anh ấy đi uống cà phê. Lúc đó, Thạch Thiên nói mình đang nằm viện, sau khi hoàn thành trị liệu nhất định sẽ cùng tôi hàn huyên. Tôi vẫn chưa kịp gặp mặt người bạn này lần cuối thì anh ấy đã ra đi", Hoàng Bách Minh chia sẻ.

Thạch Thiên sinh năm 1950, là diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim hài - hành động hàng đầu ngành giải trí Hoa ngữ. Ông bước chân vào lĩnh vực phim ảnh từ cuối thập niên 1960, được mệnh danh là "Charlie Chaplin" và "Bố già" của showbiz Hong Kong.

Năm 1980, ông cùng Hoàng Bách Minh, Karl Maka, Thi Nam Sinh, Tăng Chí Vỹ, Teddy Robin và Từ Khắc thành lập công ty Tân Nghệ Thành. Đây từng là hãng phim làm mưa làm gió phòng vé Hong Kong trong 10 năm. Theo HK01, 7 cái tên nói trên được xem là lão quái, tạo nên thời kỳ hoàng kim của điện ảnh xứ Hương Cảng.

Những bộ phim nổi bật do Thạch Thiên sản xuất có Bản sắc anh hùng (Châu Nhuận Phát), Thiến nữ u hồn (Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền), Aces Go Places, Happy Ghost, Laughing Times, Beware of Pickpockets, Chasing Girls.

Những năm cuối đời, Thạch Thiên rời xa giới điện ảnh để an hưởng tuổi già. Lần cuối cùng ông xuất hiện trên màn ảnh rộng là vào năm 2016, trong phim My Beloved Bodyguard của Hồng Kim Bảo.