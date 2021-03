Nghệ sĩ Hàn từng bị cấm sóng khi tiết lộ là người đồng tính

Hong Seok Cheon là nghệ sĩ hiếm hoi ở showbiz Hàn thừa nhận giới tính thật. Anh có khoảng thời gian dài khó khăn vì bị kỳ thị.

Ngày 13/3, Naver đưa tin Hong Seok Cheon làm khách mời của Showterview With Jessi. Trong chương trình, nam diễn viên chia sẻ những khó khăn gặp phải sau khi công khai là người đồng tính.

Hong Seok Cheon cho biết anh đã bị nhà đài đuổi việc, cấm sóng 3 năm, các nhãn hàng hủy hợp đồng khi dám sống thật với giới tính của bản thân. Thời điểm đó, anh đối diện với ánh mắt kỳ thị, tẩy chay từ dư luận.

Hong Seok Cheon nghẹn ngào chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Ảnh: Koreaboo.

"Tôi đã trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn. 3 năm ròng rã, tôi không thể tham gia bất kỳ hoạt động nào trong showbiz. Tình cảnh bế tắc đến nỗi tôi phải chất vấn bản thân liệu công chúng có chấp nhận người như tôi? Có phải tôi là 'sinh vật' dị biệt trong xã hội", nghệ sĩ hài chia sẻ.

Sau 3 năm thoát án cấm vận, anh được SBS mời nhận vai trong tác phẩm Perfect Love.

"Nhà đài là ân nhân của tôi. Tôi còn nhớ khi phát hiện tên tôi xuất hiện trong danh sách diễn viên, khán giả đã giăng băng rôn biểu tình trước SBS. Họ gào to 'Hong Seok Cheon cần bị loại khỏi dự án'. Khi đó, tôi nghĩ rằng đời mình đến đây là chấm dứt. Nhưng nhà sản xuất và biên kịch đã không sa thải và khẳng định tôi không làm gì sai", Hong Seok Cheon nói.

Hong Seok Cheon sinh năm 1971, là nghệ sĩ hài, diễn viên, ngôi sao truyền hình kiêm chủ nhà hàng. Anh công khai là người đồng tính nam từ năm 2000, gây tranh cãi dữ dội nhưng vẫn tiếp tục hoạt động showbiz từ đó đến nay.

Năm 2004, Hong Seok Cheon từng được tạp chí Time chọn là Người hùng châu Á của năm. Thậm chí, sao nam còn trở thành giảng viên ở Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Anh là nghệ sĩ Hàn hiếm hoi dám công khai giới tính thật. Ảnh: Naver.

Những năm gần đây, Hong Seok Cheon khá quen mặt trong các chương trình truyền hình, bao gồm Running Man, King of Mask Singer, Please Take Care of My Refrigerator, Law of the Jungle: New Caledonia, Battle Trip, 4 Wheeled Restaurant... Anh cũng đóng hoặc làm khách mời trong một số phim truyền hình như Sense8, My Horrible Boss, Lovely Horribly, Player...