Nghệ sĩ Hàn Quốc làm móng cho Cardi B, Kylie Jenner

Sojin Oh là người đứng sau những bộ nails độc đáo của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Rihanna, Lil Nas X, Billie Eilish...

Sojin Oh di cư từ Hàn Quốc đến Mỹ khi mới 15 tuổi, theo Hypebae. Mục tiêu nghề nghiệp đưa Oh đến thành phố Los Angeles, nơi cô tham gia vào quá trình sản xuất sáng tạo cho các hãng thời trang danh tiếng. Sau đó, Oh quyết định làm việc độc lập, xây dựng thương hiệu nails riêng.

Với tài năng sáng tạo và sự chú ý đến từng chi tiết, tên tuổi của Sojin Oh được biết đến qua nghệ thuật vẽ móng. Cô đã làm việc cùng những tên tuổi lớn trong giới giải trí Hollywood như Rihanna, Lil Nas X, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Cardi B, Billie Eilish. Nữ nghệ sĩ cũng từng hợp tác với Louis Vuitton, YSL Beauty.

Sojin Oh sáng tạo nên những thiết kế nails độc đáo, bắt mắt. Ảnh: Sojinails.

Chia sẻ trên Hypebae, Sojin Oh cho biết phong cách nghệ thuật làm móng của cô hướng đến sự thanh tao, hữu cơ và hỗn độn. Nữ nghệ sĩ lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên, kết hợp với công nghệ và vẻ đẹp hiện đại để tạo nên những thiết kế nails độc đáo.

Oh thường sử dụng hình ảnh quả cầu băng, giọt nước ở các thiết kế. "Chúng làm mẫu nails của tôi trông chân thực, sống động hơn".

Sản phẩm sáng tạo gần đây của nữ nghệ sĩ là bộ móng tay mang kiểu dáng tác phẩm điêu khắc từ nước dành cho Cardi B và Normani.

Nhiều nhân vật nổi tiếng Hollywood là khách hàng của Sojin Oh. Ảnh: Sojinails.

Nói về ý nghĩa của nghệ thuật làm móng trong những năm gần đây, Sojin Oh đề cao sự trao quyền cho mọi người và không có sự phân biệt về giới tính.

Nữ nghệ sĩ cho biết: "Nghệ thuật vẽ móng bắt đầu hình thành vào thời nhà Chu ở Trung Quốc cổ đại nhằm biểu thị địa vị xã hội và vương quyền. Hiện nay, nó trở nên dân chủ và hòa nhập hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ rằng sự hòa nhập đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp. Nghệ thuật vẽ móng tay chắc chắn trở nên quan trọng trong tương lai. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều nghệ sĩ mới xuất hiện. Họ sản xuất, nuôi dưỡng sự sáng tạo cũng như tài năng thông qua những mẫu nails.