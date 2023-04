Nghệ sĩ Hàn đồng loạt hủy lịch trình sau khi Moonbin qua đời

Ngày 20/4, tờ Xports News đưa tin IU lên kế hoạch thực hiện một cuộc phỏng vấn để quảng bá bộ phim Dream trong cùng ngày. Tuy nhiên, nữ ca sĩ hủy bỏ lịch trình này sau khi hay tin Moonbin qua đời. Sát giờ thực hiện cuộc phỏng vấn, ê-kíp sản xuất phim Dream thông báo: "Chúng tôi rất tiếc khi biết tin buồn của Moonbin và chân thành cầu nguyện cho người quá cố được yên nghỉ".

Nhiều nghệ sĩ khác cũng hoãn hoặc hủy bỏ lịch trình. Chương trình Knowing Bros của đài JTBC với sự tham gia của nhóm nhạc Le Sserafim hủy lịch ghi hình vào sáng nay. Tương tự, chương trình radio Close Friend của Youngjae (thành viên nhóm GOT7) bị hủy bỏ. Các nhóm nhạc khác như ITZY, iKON, Younite… tạm hoãn phát hành các sản phẩm.

Chương trình Music Bank bỏ phần quay hình các nghệ sĩ trên đường tới trường quay. Em gái của Moonbin là Moonsua cùng nhóm nhạc Billlie cũng hủy tất cả lịch trình trong tuần. Khi xuất hiện tại sân bay sáng 20/4, các thành viên nhóm DBSK và Red Velvet mặc đồ đen trắng. Hành động này được cho là để tưởng nhớ Moonbin.

Moonbin (thành viên nhóm Astro) được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seoul vào lúc 20h10 ngày 19/4. Tang lễ của nam ca sĩ diễn ra ngày 22/4 tại Trung tâm Y tế Asan ở Songpa-gu, Seoul.

Fantagio - công ty chủ quản của Moonbin - cho biết: "Moonbin đột ngột rời xa chúng tôi và trở thành một ngôi sao trên bầu trời. Các thành viên Astro, nghệ sĩ Fantagio cùng toàn thể nhân viên rất bàng hoàng và thương tiếc người đã khuất".

Theo Sports Seoul, các thành viên nhóm nhạc Astro sốc khi nhận tin buồn của đồng nghiệp. Hai thành viên Sanha và Jin Jin đã túc trực bên linh cữu của Moonbin suốt đêm. Cha Eunwoo cũng lập tức đặt chuyến bay từ Mỹ để trở về Hàn Quốc. MJ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và xin nghỉ phép để tới tiễn đưa đồng nghiệp thân thiết.

Phát thanh viên Jang Seong Gyu đăng ảnh chụp cùng Moonbin trong một chương trình và viết: "Tôi không thể tin được. Tôi chỉ gặp anh ấy vài lần qua các chương trình, nhưng lần nào, anh ấy cũng tươi sáng và quan tâm đến gia đình. Thật khó khăn biết bao khi nhận thông tin này. Xin hãy yên nghỉ".

Trong chương trình MBC FM4U diễn ra sáng 20/4, Jang Seong Gyu rơi nước mắt khi thông báo sự qua đời của Moonbin.

Moonbin sinh năm 1998, tham gia MV Balloon của TVXQ năm 2006. Năm 2009, anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình Boys Over Flowers của đài KBS 2TV. Anh đảm nhận nhân vật thời nhỏ của Kim Bum.

Năm 2016, Moonbin ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Astro. Gần đây, anh ra mắt trong nhóm nhỏ Moonbin & Sanha cùng thành viên Sanha.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách có ích cho sức khỏe tâm thần

Why Has Nobody Told Me This Before? là khóa học cấp tốc về sức khỏe tâm thần của nhà tâm lý học lâm sàng Julie Smith.

Cuốn sách gợi ý cách đối phó với mọi thứ, từ sự lo lắng, chỉ trích đến tâm trạng tồi tệ và sự tự tin. Why Has Nobody Told Me This Before? Gioongs đưa ra một bàn tay giúp đỡ cho bất cứ ai đang vật lộn với những thăng trầm của cuộc sống hàng ngày.