Nghệ sĩ Hàn chống chọi với bệnh ung thư, trầm cảm

Ngoài những khoảnh khắc lộng lẫy khi xuất hiện trước công chúng, nhiều sao Hàn đang ngày ngày phải đấu tranh với bệnh tật.

Theo SCMP, thời điểm cả thế giới đang quan tâm, đấu tranh với đại dịch Covid-19 thì từ lâu, trong showbiz Hàn, nhiều ngôi sao vẫn ngày ngày đương đầu với nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

HyunA khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ cô đang bị trầm cảm và rối loạn lo âu. Uhm Jung Hwa - người được mệnh danh là "Madonna Hàn Quốc" bị ung thư tuyến giáp và từng không thể nói chuyện trong suốt 8 tháng. Kim Woo Bin từng khiến người hâm mộ bàng hoàng khi được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng hay ngôi sao Reply 1988 Choi Sung Won bị ung thư máu vào thời điểm sự nghiệp đang phát triển.

Kim Woo Bin ung thư vòm họng

Khoảng những năm 2010, Kim Woo Bin là một trong những ngôi sao gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Anh góp mặt trong School 2013, The Heirs và Uncontrollably Fond - những bộ phim đắt khách thời điểm đó.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 2017, công ty quản lý của Woo Bin thông báo anh mắc ung thư vòm họng khiến người hâm mộ buồn bã, bất ngờ. Thời điểm phát hiện ra căn bệnh nguy hiểm, Woo Bin đang tham gia bộ phim Wiretap, vì vậy, ê-kíp và đạo diễn buộc phải tạm ngừng sản xuất và khẳng định sẽ đợi tới khi nam diễn viên bình phục hoàn toàn.

Kim Woo Bin đã hoạt động trở lại.

Woo Bin vắng bóng trong hai năm và trải qua nhiều đợt hóa trị. Tháng 11/2019, nam diễn viên trở lại với tư cách người dẫn chương trình tại giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40. Trong sự kiện, nam diễn viên gửi lời cảm ơn tới khán giả đã động viên anh lúc khó khăn nhất.

Woo Bin cũng bày tỏ sự biết ơn bạn gái anh - diễn viên Shin Min Ah - người đã luôn đồng hành cùng anh trên mọi chặng đường.

Uhm Jung Hwa bị ung thư tuyến giáp

Năm 2010, Uhm Jung Hwa - người được mệnh danh là "Madonna Hàn Quốc" trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Tháng 1/2017, nữ ca sĩ xuất hiện trên Yoo Hee Yeol's Sketchbook và kể lại những ngày tháng khó khăn của cô khi phải đối diện với căn bệnh quái ác.

“Đó là ung thư tuyến giáp. Tôi phải phẫu thuật, nhưng nó làm hỏng dây thần kinh của tôi. Thực ra, tôi đã không nói về điều này trước khi thực hiện album The Cloud Dream of the Nine. Tôi nghĩ rằng việc tiết lộ cổ họng đang gặp vấn đề sẽ ảnh hưởng tới nhiều chuyện, vì thế tôi quyết định chịu đựng một mình. Cũng vì thế, một phần dây thanh quản của tôi bị liệt, tôi đã không thể nói chuyện trong 8 tháng sau đó", cô kể.

Uhm Jung Hwa - người được mệnh danh là "Madonna Hàn Quốc" - trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp vào năm 2010.

Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của Jung Hwa mà còn khiến tinh thần cô bất ổn. Nữ ca sĩ từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm hết. Dẫu vậy, Jung Hwa vẫn không bỏ cuộc. Cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình như Hangout, Yoo.

HyunA và Yoon Ji Sung bị trầm cảm, rối loạn lo âu

Nhiều năm qua, giới giải trí xứ Hàn vẫn được coi là "ngành công nghiệp" có áp lực lớn. Với những gì phải trải qua mỗi ngày, khán giả không còn bất ngờ khi một ngôi sao mắc chứng trầm cảm. Ca sĩ HyunA và Yoon Ji Sung - trưởng nhóm Wanna One - chia sẻ họ đã nhận ra bản thân bị trầm cảm, rối loạn lo âu và nhiều vấn đề khác liên quan đến tâm lý.

Tháng 11/2019, HyunA tiết lộ rằng cô đang đối mặt với chứng trầm cảm, rối loạn lo âu và hội chứng sợ máu (ngất xỉu khi gặp những sự việc gây kích động khiến cảm xúc dâng cao, hoặc nhìn thấy máu).

HyunA nói: "Tôi nghĩ rằng mình đã ổn khi có những người luôn yêu thương ở bên cạnh. Tôi đã bỏ qua căn bệnh của bản thân và nói rằng mình không sao. Tuy nhiên, năm 2016, tôi đến bệnh viện khám và biết rằng mình bị bệnh tâm thần".

Sau đó, trong một lần xuất hiện trên Radio Star, HyunA kể lại quá trình đối mặt với bệnh tâm thần rằng thay vì cố gắng chạy trốn, cô chọn cách đối mặt bằng việc dùng nhiều phương pháp điều trị.

HyunA và Yoon Ji Sung đều bị rối loạn lo âu, trầm cảm.

"Tôi là người luôn mạnh mẽ, cứng rắn, vì vậy tôi không thể tin rằng mình được chẩn đoán mắc trầm cảm và rối loạn lo âu", HyunA tâm sự.

Không riêng HyunA, Yoon Ji Sung và Kang Daniel - hai thành viên của Wanna One cũng phải đối mặt với chứng rối loạn lo âu và trầm cảm. Nam ca sĩ cho hay anh từng không thở được khi đọc phải những dòng bình luận tiêu cực vào thời điểm trước lúc biểu diễn ở chương trình Produce 101.

Choi Sung Won bị ung thư máu

Choi Sung Won - nam chính của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Prison Playbook và Gangnam Beauty - bị chẩn đoán mắc ung thư máu vào năm 2016. Thời điểm đó, nam diễn viên phát hiện những biểu hiện lạ của cơ thể với vài vết bầm tím trên người và rất lâu hồi phục.

Sau khi kiểm tra sức khỏe vào ngày 4/5/2016, anh bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu myeloid cấp tính - một dạng ung thư dòng tủy của các tế bào máu.

Lúc ấy, Sung Won là cái tên được nhiều người chú ý sau vai diễn Sung No Eul trong Reply 1988 . Nam diễn viên kể lại: "Tôi rất sợ thức dậy vào buổi sáng, tôi luôn cảm thấy lo lắng khi phải đối đầu với bệnh tật".

Một năm sau đó, Sung Won dần khỏe hơn. Tuy nhiên, gần đây, nam diễn viên phải nhập viện trở lại. Dù lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên Reply 1988, người hâm mộ vẫn tin rằng anh đủ mạnh mẽ để vượt qua.