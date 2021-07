Nghệ sĩ Giang Còi trở bệnh nặng

Nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư di căn vào phổi và đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 6/7, đạo diễn Hiếu Vick, con trai của nghệ sĩ Giang Còi, cho biết sức khỏe của bố anh ngày càng giảm sút. Bệnh ung thư trở nặng, di căn vào phổi. Nghệ sĩ Giang Còi hiện ăn ngủ kém, khó thở và phải dùng ống truyền dịch. Anh đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Những ngày này, con gái Ngọc Anh chăm sóc nghệ sĩ Giang Còi tại bệnh viện. Theo người thân, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan để vượt qua bạo bệnh.

Con gái Ngọc Anh túc trực, chăm sóc cha tại bệnh viện.

Do tình hình dịch bệnh, bạn bè, đồng nghiệp không thể đến thăm nghệ sĩ Giang Còi tại bệnh viện. Diễn viên Trà My, đồng nghiệp thân thiết của Giang Còi, chia sẻ hàng ngày chị nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh. Thông qua Trà My, nghệ sĩ Giang Còi gửi lời cảm ơn những đồng nghiệp, học trò, bạn bè đã gửi quà và động viên tinh thần anh.

Nghệ sĩ Giang Còi viết lời cảm ơn qua thư: "Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn. Giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa".

Giang Còi phát hiện mắc ung thư hạ họng giai đoạn ba vào đầu năm 2021. Anh còn bị xơ gan, xuất huyết dạ dày. Vào đầu tháng 5, nghệ sĩ phải nhập viện cấp cứu. Anh sụt 14 kg do không ăn được.

"Anh Giang không ăn được nên sụt cân nhiều. Tôi gọi điện chỉ để hai người có thể nhìn thấy nhau, chứ anh ấy nói cũng khó khăn lắm. Tôi chủ yếu đoán ý qua khẩu hình. Tôi và các đồng nghiệp rất thương, cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh ấy", diễn viên Trà My tâm sự.