Nghệ sĩ Giang Còi sụt 14 kg và yếu hơn vì bạo bệnh

Người thân của nghệ sĩ Giang Còi cho biết anh không ăn được, nói cũng khó khăn sau thời gian trị bệnh.

Ngày 31/5, chia sẻ với Zing, người thân của Giang Còi cho biết hiện anh nghỉ ngơi, dưỡng bệnh tại nhà riêng ở ngoại ô Hà Nội. Hàng ngày, anh đến bệnh viện để tiêm và truyền thuốc. Sức khỏe của Giang Còi ngày càng yếu, anh sụt 14 kg vì ăn uống khó khăn.

Nghệ sĩ Trà My, đồng nghiệp thân thiết của Giang Còi, chia sẻ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những ngày qua, cô cũng không thể đến thăm anh. Hàng ngày, Trà My nhắn tin, gọi điện để động viên tinh thần Giang Còi.

Hình ảnh nghệ sĩ Giang Còi tại bệnh viện hồi đầu tháng 5. Ảnh: NVCC.

"Anh Giang không ăn được nên sụt cân nhiều. Tôi gọi điện chỉ để hai người có thể nhìn thấy nhau, chứ anh ấy nói cũng khó khăn lắm. Tôi chủ yếu đoán ý qua khẩu hình. Tôi và các đồng nghiệp rất thương, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy", Trà My tâm sự.

Giang Còi phát hiện mắc ung thư hạ họng giai đoạn ba vào đầu năm 2021. Nghệ sĩ không muốn điều trị bằng hóa chất vì sợ cơ thể biến dạng. Nam diễn viên muốn dùng thời gian còn lại để sống vui vẻ bên các con.

Đầu tháng 5, Giang Còi nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày. Ngoài ra, nghệ sĩ còn bị xơ gan. Việc điều trị nhiều bệnh cùng lúc khiến sức khỏe của anh suy kiệt. Song, Giang Còi vẫn giữ tinh thần lạc quan. Thỉnh thoảng, anh vẫn tương tác cùng đồng nghiệp và khán giả qua trang cá nhân.

Trong thời gian Giang Còi chữa bệnh, con gái Ngọc Anh là người ở bên cạnh chăm sóc. Diễn viên Trà My luôn động viên, giúp đỡ gia đình Giang Còi khi cần.