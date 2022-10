Nghệ sĩ dự đám cưới Phương Nga bị đẩy xuống hồ bơi giữa trời lạnh

Lễ cưới của Phương Nga, Bình An tổ chức tại Hà Nội với sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng đồng nghiệp thân thiết. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, cô dâu, chú rể chung vui cùng bạn bè đến nửa đêm. Ngày 23/10, ban tổ chức chia sẻ hình ảnh Bình An, Phương Nga cùng nhiều khách mời bị xô đẩy xuống hồ bơi giữa thời tiết đêm lạnh khoảng 17 độ C.