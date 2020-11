Nghệ sĩ đầu tiên thắng triệu USD tại Ai là triệu phú bản Mỹ

David Chang đã trở thành người nổi tiếng đầu tiên thắng giải thưởng triệu USD trong chương trình Ai là triệu phú.

Entertainment Weekly đưa tin đầu bếp David Chang đã làm nên lịch sử tại chương trình Ai là triệu phú bản Mỹ khi thắng giải thưởng trị giá 1 triệu USD . Trong chương trình ngày 29/11 vừa qua, David Chang đã xuất sắc trả lời đúng câu hỏi cuối cùng sau khi dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân - nhà báo Mina Kimes.

Trong thời khắc quyết định, đầu bếp người Mỹ gốc Hàn đã bối rối trước câu hỏi về lịch sử Mỹ: “Dù ông và vợ không bao giờ chạm vào công tắc đèn vì sợ điện giật, ai là tổng thống Mỹ đầu tiên lắp đặt lưới điện trong Nhà Trắng?”. Trong cuộc gọi xin trợ giúp, Mina Kimes chọn đáp án Benjamin Harrison dù không chắc chắn 100%.

David Chang và tấm séc tượng trưng khổng lồ của Who Wants to Be a Millionaire. Ảnh: EW.

“Dù sao cô ấy cũng thông minh hơn tôi, chắc rồi. Đường học vấn của tôi không được sáng lạn cho lắm. Đó là lý do vì sao tôi trở thành đầu bếp”, David Chang bông đùa. Nếu trả lời sai ở câu hỏi quyết định, khoản tiền thưởng 500.000 USD anh đang có sẽ tụt xuống còn 32.000 USD .

Nhằm tăng kịch tính, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel thông báo với David Chang rằng trong lịch sử 20 năm của chương trình, chưa có người nổi tiếng nào chiến thắng 1 triệu USD .

Cuối cùng, Chang quyết định nghe theo “sự tự tin ngu ngốc” của mình và chọn phương án Benjamin Harrison. Sự liều lĩnh của anh được đền đáp xứng đáng khi Benjamin Harrison là đáp án hoàn toàn chính xác.

Sau khi người dẫn chương trình Jimmy Kimmel tuyên bố David Chang đã thắng 1 triệu USD .

David Chang là chủ nhà hàng, tác giả và sao truyền hình người Mỹ gốc Hàn. Năm 2018, Chang đã xây dựng, sản xuất và góp mặt trong series Ugly Delicious. Năm 2019, anh tiếp tục sản xuất series Breakfast, Lunch, and Dinner phát hành trên Netflix.

Chia sẻ với USA Today, Chang cho biết anh nảy ra ý tưởng tham gia Who Wants to Be a Millionaire vì muốn kiếm tiền cho Southern Smoke Foundation - quỹ từ thiện được thành lập với mục đích giúp đỡ tài chính những cá nhân gặp khó khăn vì ảnh hưởng của Covid-19.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, David Chang đã xem lại các số Who Wants to Be a Millionaire từng phát sóng trong năm 2019. Anh cho biết: “Tôi đã xem và cố gắng trả lời một số câu hỏi.

Nhờ thế, tôi nhận ra mình bị hổng quá nhiều kiến thức và bắt đầu luyện tập bằng cách chơi thử trên ứng dụng di động. Tôi rất cố gắng vì không muốn phải ra về từ câu đầu tiên”.