Nghệ sĩ chuyển giới Sophie qua đời ở tuổi 34 vì tai nạn

Sophie Xeon - nghệ sĩ chuyển giới từng nhận đề cử giải thưởng Grammy - đột ngột ra đi ở tuổi 34 do tai nạn.

Ngày 30/1, quản lý của Sophie xác nhận trên tờ The Guardian: "Sophie Xeon qua đời lúc 4h sáng tại nhà riêng ở Athens, Hy Lạp sau một tai nạn bất ngờ. Lúc này, chúng tôi hy vọng mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình Sophie".

Theo tiết lộ, nữ nghệ sĩ đã trèo lên cao để ngắm trăng tròn và không may trượt chân ngã xuống đất, qua đời ở tuổi 34.

Sophie Xeon là nghệ sĩ chuyển giới có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Ảnh: The Nation.

Trong thông cáo viết Sophie Xeon là nhà sản xuất tiên phong cho phong trào âm nhạc mới, một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thập kỷ. "Không chỉ khéo léo và sáng tạo, Sophie còn cho thấy thông điệp mà cô muốn truyền tải qua âm nhạc".

Sophie Xeon công khai là phụ nữ chuyển giới từ lâu. Đối với cộng đồng LGBTQ+, cô có tiếng nói và tầm ảnh hưởng rất lớn. Munroe Bergdorf - một người mẫu chuyển giới của Anh - cho biết: "Tôi rất đau lòng. Cộng đồng của chúng tôi đã mất đi một biểu tượng, người đi tiên phong đòi quyền lợi cho những người không phải dị tính".

Cái chết của cô khiến nhiều người bàng hoàng. Ảnh: Naturelovescouragefest.

Khi còn sống, Sophie từng chia sẻ trên tạp chí Paper: "Phẫu thuật chuyển giới là cách duy nhất giúp cơ thể và tâm hồn bạn thành một thể thống nhất, để chúng ta không còn cảm giác phải tự đấu tranh, tự dằn vặt hoặc chống lại bản ngã của mình. Điều đó có nghĩa rằng, bạn sẽ không phải là một người mẹ hay người cha - mà là một cá nhân đang nhìn và cảm nhận những điều tốt đẹp của thế giới này".

Sophie Xeon phát hành đĩa đơn đầu tay Nothing More to Say năm 2013. Nhưng mãi đến 2018, cô mới trình làng album đầu tiên mang tên Oil of Every Pearl's Un-Insides. Đĩa nhạc được đề cử giải Grammy cho Album nhạc dance/điện tử xuất sác và là một trong những album được báo chí quốc tế đánh giá cao nhất năm.

The Guardian viết: "Sophie tạo ra loại âm thanh tuyệt vời. Nó chạm đến cả nỗi kinh hoàng, sự buồn bã, lẫn niềm vui".

Sự thành công trong thể loại pop và trance khiến Sophie được Madonna để mắt, mời cô đồng sáng tác đĩa đơn năm 2015 mang tên Bitch I'm Madonna. Sophie cũng từng hợp tác với rapper Vince Staples, bộ đôi indie Let's Eat Grandma, ca sĩ nhạc pop Charli XCX, Kim Petras...