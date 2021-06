Nghệ sĩ cãi nhau khi lên nhận giải

Lễ trao giải BAFTA TV Awards lần thứ 74 đã được tổ chức tại Anh vào tối 6/6 (theo giờ Anh) đã xảy ra nhiều sự cố.

The Independent đưa tin lễ trao giải BAFTA TV Awards 2021 - Giải thưởng Truyền hình của Viện Hàn lâm Anh đã được tổ chức với sự dẫn dắt của người dẫn chương trình Richard Ayoade. Đây là năm thứ hai giải thưởng được tổ chức giữa đại dịch.

Lễ trao giải diễn ra với nhiều sự cố. Trong đó tiêu biểu là màn nhận giải của nghệ sĩ hài Romesh Ranganathan. Khi Romesh Ranganathan được xướng tên, người đồng nghiệp Bradley Walsh của anh ngồi dưới đã hô to “Trò hề”. Ranganathan đáp lại: “Im đi, Bradley”. Màn "lời qua tiếng lại" giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả bàn tán, tranh luận suốt thời gian lễ trao giải diễn ra và sau khi kết thúc.

Về tổng thể, BAFTA TV Awards 2021 được chỗ chức nhanh gọn với sự trợ giúp của các ứng dụng trò chuyện trực tuyến. Tuy nhiên, chất lượng đường truyền tín hiệu vẫn là điểm yếu mà ban tổ chức chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Nam diễn viên Paul Mescal gây bất ngờ khi giành giải Nam chính xuất sắc cho Normal People. Ảnh: AP.

Trong chương tình, nhiều bài phát biểu của nghệ sĩ bị ảnh hưởng vì đường truyền yếu, khiến chất lượng hình ảnh mờ nhòe và âm thanh không ổn định. Cá biệt, phần đầu bài phát biểu của đại diện series Casualty khi nhận giải ở hạng mục Phim tâm lý xã hội truyền hình xuất sắc đã bị cắt bỏ.

Hạng mục Khoảnh khắc đáng xem do Virgin Media bình chọn của BAFTA TV Awards là giải thưởng duy nhất do công chúng quyết định. Giành chiến thắng năm nay là nhóm Diversity từ chương trình Britain’s Got Talent với màn trình diễn lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter.

Trên sân khấu, trưởng nhóm Ashley Banjo đã nói về các hành vi bạo hành tinh thần mà nhóm phải hứng chịu sau màn biểu diễn trên sóng truyền hình (tiết mục nhận hơn 30.000 phàn nàn trên cổng thông tin chính phủ Ofcom). Banjo gửi lời cảm ơn tới các nhà phê bình vì đã cho thấy “lý do chính xác màn trình diễn cũng như khoảnh khắc này là quan trọng”.

Bất ngờ lớn nhất trong lễ trao giải năm nay là việc Michaela Boel và Paul Mescal đã lần lượt giành các giải thưởng ở hạng mục Nữ và Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong I May Destroy You và Normal People.