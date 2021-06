Nghệ sĩ bị đuổi khỏi nhóm, mất sự nghiệp khi yêu fan nữ

Loạt bom tấn ra mắt mùa phim hè 2021

Sau mở màn ấn tượng của “Spiral: From the Book of Saw”, “A Quiet Place Part II” và “Cruella”, mùa phim hè 2021 tại Bắc Mỹ sẽ bùng nổ với loạt bom tấn ra rạp tháng 6, 7, 8.