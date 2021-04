Nghệ sĩ bị bắt vì châm biếm hoàng hậu, dư luận Malaysia phẫn nộ

Việc bắt giữ họa sĩ, đồng thời là nhà hoạt động nổi tiếng Fahmi Reza với cáo buộc xúc phạm hoàng hậu Malaysia đã gây ra làn sóng phản đối trong những người ủng hộ tự do ngôn luận.

Theo South China Morning Post, vụ bắt giữ họa sĩ Fahmi đã kéo theo sự lên án của công chúng với gia đình hoàng gia từng được cả nước tôn kính. Họ cho rằng chính quyền đang sử dụng luật để kìm hãm các hoạt động châm biếm.

Trước đó, họa sĩ Fahmi đã sử dụng tên “kuasasiswa” trên mạng xã hội và bị bắt vào tối ngày 23/5 theo Đạo luật Chống kêu gọi lật đổ (Sedition Act). Anh bị cáo buộc đã chia sẻ “nội dung xúc phạm và đe dọa”, luật sư của anh cho biết.

Cụ thể, anh đã đăng tải danh sách bài hát có tựa đề “Dengki Ke” với hình bìa mô tả Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah trong bối cảnh người dân Malaysia chưa hết ngạc nhiên về bình luận của bà hôm 19/2 với một người dùng Instagram.

Hình ảnh Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah được sử dụng trong danh sách phát do anh Fahmi đăng tải. Ảnh: Spotify.

Trong một bài đăng hiện đã bị xóa, người dùng Instagram đã hỏi liệu các đầu bếp tại cung điện đã được tiêm phòng chưa sau khi nữ hoàng đăng một số bức ảnh chụp các món ăn do bà và nhóm đầu bếp chuẩn bị.

Câu hỏi này ngầm đề cập đến một báo cáo chưa được xác minh về việc gia đình hoàng gia nhận được món quà 2.000 vaccine Sinopharm - hiện chưa được phép sử dụng ở Malaysia - từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah đã trả lời trong bài viết là “Dengki ke?" (Bạn ghen à?).

Ngay sau đó, hàng nghìn người dùng mạng xã hội đã bắt đầu sử dụng hashtag #Dengkike để chế giễu chuyện này.

Danh sách các bài hát do anh Fahmi đang tải bao gồm các bài hát nổi tiếng là Jealousy (ghen tị) của Queen và God Save the Queen (Chúa cứu lấy nữ hoàng) của the Sex Pistols.

Trên nền tảng Spotify, danh sách này đã bị gỡ hình ảnh hoặc tiêu đề nhằm tránh người nghe liên tưởng đến vụ việc.