Nghệ sĩ ánh sáng người Italy thiết kế hiệu ứng cho dự án ở TP Thủ Đức

Nghệ thuật chiếu sáng do Tommaso Frizzale thực hiện đóng vai trò quan trọng trong việc khắc họa, làm nổi bật đặc trưng kiến trúc của dự án King Crown Infinity tại TP Thủ Đức.

Hiệp hội nhà thiết kế chiếu sáng chuyên nghiệp (IALD) cho rằng, không gian là bức tranh tối và ánh sáng là nét cọ vẽ nên màu sắc hài hòa. Do đó, hầu hết công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới đều chăm chút cho nghệ thuật chiếu sáng, được thiết kế và thực hiện dưới bàn tay nghệ sĩ.

Giới chuyên gia nhận định, thiết kế chiếu sáng tăng giá trị cho công trình, không chỉ về thẩm mỹ mà cả tiềm năng sinh lời. Ánh sáng có thể diễn tả sâu sắc và làm giàu cảm xúc vẻ đẹp công trình. Thế nhưng, tại Việt Nam, ngành chiếu sáng còn khá mới và chưa được đầu tư nhiều.

Hiện tại, phần lớn ánh sáng mặt ngoài các tòa nhà theo đuổi nhiệm vụ thắp sáng, chưa tạo dấu ấn đặc trưng của công trình. Hiệu ứng trình diễn ánh sáng theo chủ đề là ngôn ngữ riêng của các tòa nhà biểu tượng trên thế giới, gửi thông điệp sáng tạo và khắc sâu trong tâm trí người thưởng lãm.

Sự kết hợp ăn ý của thiết kế và ngôn ngữ ánh sáng mang đến King Crown Infinity vẻ lộng lẫy.

Theo đại diện BCG Land, với mục tiêu đưa King Crown Infinity trở thành dự án sáng giá nhất thị trường bất động sản khu đông, điểm check-in mọi người nghĩ đến, giải pháp chiếu sáng được đầu tư mạnh tay. Sau nhiều tháng thiết kế và nghiên cứu cùng nghệ sĩ ánh sáng nổi tiếng thế giới Tommaso Frizzale, bài toán đã có lời giải.

Để có phương án phù hợp cho mỹ quan đô thị ban ngày và hiệu ứng rực rỡ về đêm, King Crown Infinity hợp tác cùng đơn vị thiết kế chiếu sáng Sahvia và nghệ sĩ Tommaso Frizzale. Trong đó, Sahvia phủ rộng khắp thị trường Đông Nam Á, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka và Trung Đông. Kiến trúc sư Tommaso Frizzale là tên tuổi nổi bật với loạt công trình ấn tượng như Xiamen Southeast International Shipping Center, China Zun - tòa nhà chọc trời cao 108 tầng tại Bắc Kinh, nhà hát Opera ở Châu Hải (Trung Quốc)…

Vũ điệu ánh sáng làm nên nét cuốn hút độc đáo của King Crown Infinity.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống sôi động của thành phố và thiên nhiên, Tommaso Frizzale thiết kế hệ thống chiếu sáng trình diễn cách điệu từ màu sắc bông hoa. Theo ông Hồ Đình Chiêu, Tổng giám đốc The Five and Partners - đơn vị thiết kế dự án, sự tham gia của kiến trúc sư danh tiếng này giúp dự án tạo ra điểm nhấn thị giác, kết nối cảm xúc. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng riêng của từng khu vực như căn hộ, khối đế thương mại, tiện ích... sắp xếp hài hòa, bổ trợ lẫn nhau tạo nên tổng thể mỹ thuật đồng nhất.

Sự kết hợp ăn ý của ngôn ngữ thiết kế Parametric từ chất liệu GFRC (bê tông cốt sợi thủy tinh) với nghệ thuật trình diễn ánh sáng độc đáo hứa hẹn mang đến phong cách khác biệt. Chất liệu quốc tế GFRC cũng là đặc trưng của King Crown Infinity, giúp tháp đôi mềm mại hơn cùng những đường cong uốn lượn.

Ngoài ra, mặt ngoài trung tâm thương mại tại dự án được trang bị màn hình công nghệ hologram mới từ Hàn Quốc - Anamorphic Illusion cho phép trình diễn các hình ảnh 3D sống động. Sự hòa quyện tinh tế giữa thiết kế, màu sắc và ánh sáng không chỉ giúp khối đế thương mại mang nét đẹp lung linh, mà còn thu hút dòng khách hàng đông đúc của thành phố Thủ Đức đến tham quan, mua sắm.

King Crown Infinity được kỳ vọng dẫn lối thị trường bất động sản TP Thủ Đức, thiết lập mặt bằng chất lượng cho khu vực và tạo tiền đề cho sự phát triển chung của những công trình ra mắt sau này.