Nghe nhạc Marshmello và loạt hit EDM có bản quyền trên Zing MP3

Vừa qua, Zing MP3 đạt thỏa thuận cấp quyền nghe các bản ghi của những nghệ sĩ từ Monstercat - hãng thu âm và sản xuất nhạc EDM hàng đầu thế giới - cho người dùng Việt Nam (dưới hình thức nghe nhạc trực tuyến miễn phí). Theo đó, người dùng sẽ được thưởng thức âm nhạc có bản quyền từ Monstercat mà không mất phí trên ứng dụng nhạc số này.

Zing MP3 đạt thỏa thuận cung cấp các bản ghi có bản quyền của Monstercat ở Việt Nam. Đồng thời, nền tảng nhạc số này chuẩn bị ký kết hợp tác với các hãng nhạc quốc tế khác.

Người dùng Việt Nam sẽ được tiếp cận và thưởng thức đa dạng thể loại nhạc điện tử, bao gồm bass, dance, pop, house… từ cả 3 thương hiệu của Monstercat là Uncaged, Instinct và Silk.

Ông Stephen Dowler - Giám đốc Thương hiệu của Monstercat tại khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Monstercat hào hứng khi được hợp tác với Zing MP3 để phát triển cộng đồng nhạc EDM tại thị trường Việt Nam. Zing MP3 là một trong những đối tác hàng đầu mà chúng tôi hy vọng đạt được sứ mệnh này. Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ âm nhạc của Monstercat đến với động đảo khán giả của Zing MP3”.

Thành lập hơn 10 năm và phát hành hàng tỷ sản phẩm âm nhạc trên thế giới, Monstercat đồng thời là bệ phóng cho những tên tuổi trứ danh của nền EDM quốc tế như Marshmello, Vicetone, Noisestorm, Pegboard Nerds, Feint, Toyo Machine…

Một trong những thành tựu đột phá toàn cầu của Monstercat chính là siêu phẩm nhạc điện tử Alone của DJ người Mỹ Marshmello, phát hành vào năm 2016. Siêu hit đã ba lần nhận được chứng nhận Bạch kim tại Mỹ. Bên cạnh đó, Crab rave của nhà sản xuất âm nhạc người Ireland Noisestorm cũng trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc thành công nhất của Monstercat, đạt chứng nhận Vàng tại Mỹ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem trực tuyến sau khi trở thành trào lưu lan tỏa.

Năm 2019, Monstercat lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội trong chương trình đại nhạc hội Uncaged Hanoi, với sự góp mặt của Tokyo Machine, Myrne và Justin Oh. Ngoài ra, hãng sản xuất âm nhạc danh tiếng này đạt giải thưởng Best Label của International Dance Music Awards vào năm 2019 và Best Breakthrough Label bởi DJ Magazine trong năm 2017.

Từ hôm nay, người dùng thưởng thức âm nhạc có bản quyền từ Monstercat hoàn toàn miễn phí trên Zing MP3. Ảnh chụp màn hình

Là nền tảng nghe nhạc uy tín trên thị trường nhạc số, Zing MP3 đang sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% là các bản ghi phát hành độc quyền. Zing MP3 đã ký kết hợp tác với các hãng thu âm lớn trên thế giới để phát nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới, nền tảng nhạc số này chuẩn bị ký kết hợp tác với các hãng nhạc quốc tế khác.

Bên cạnh việc phát hành bản ghi ở thị trường Việt Nam, Zing MP3 cũng đồng hành với các hãng nhạc quốc tế mang đến nhiều quyền lợi khác cho người yêu nhạc. Cuối năm 2020, YG Entertainment - công ty chủ quản BlackPink - gửi tặng CD album vật lý The album và nhiều phần quà độc quyền từ nhóm nhạc nữ đến fan Việt thông qua Zing MP3. Đầu năm nay, YG tiếp tục dành tặng CD vật lý sleeplessness kèm chữ ký của nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Feel - chủ nhân của các bản nhạc phim đình đám như Youth (nhạc phim Reply 1988) và Someday, the boy (nhạc phim Itaewon Class).