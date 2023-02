Nghe lời thầy phong thủy, xây lại cổng nhà để mong con mau có vợ

Hành động này được thực hiện dựa trên lời khuyên của thầy phong thủy địa phương, hãng tin tức Muzhi đưa tin. Theo đó, anh chàng 25 tuổi sẽ trở nên hấp dẫn, dễ thu hút sự chú ý của các cô gái tiềm năng trong vùng.

Theo South China Morning Post, người con trai cho biết bố mình đang điều hành doanh nghiệp xây dựng. Ông luôn tìm kiếm lời khuyên từ các thầy phong thủy nổi tiếng nhằm đảm bảo may mắn, ngăn ngừa tai nạn và đẩy nhanh quá trình hoàn thiện dự án.

Trong khi hai vị phụ huynh rất phấn khích với viễn cảnh con trai lấy vợ, chàng trai, vốn vừa hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự, lại khẳng định sẽ không vội kết hôn. Anh muốn cưới đúng người mình yêu thương, thay vì phải sống hết quãng đời còn lại với cô gái bất kỳ nào đó để vừa lòng bố mẹ.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của gia đình nhà Chen đã gây ra cơn sốt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Đa số cho đây là một sự phung phí đáng tiếc và khó đạt được kết quả như kỳ vọng.

“Đó là một cái giá quá lớn nếu chỉ để thu hút con dâu tiềm năng cho gia đình”, một tài khoản bình luận.

“Thật kỳ lạ, họ không tin tưởng vào con trai mình sao? Với 400.000 nhân dân tệ, gia đình này có thể làm rất nhiều thứ cùng nhau”, người khác bày tỏ thắc mắc.

Không ít cá nhân hoài nghi gia đình Chen đang phóng đại chi phí làm mới cổng nhà. Bên cạnh đó, một số lại cho rằng ngôi nhà họ đang ở là kiểu kiến trúc truyền thống phức tạp của người Bai, dân tộc thiểu số tại Trung Quốc.

Việc di dời cổng trước được cho là đã đồng thời dựng một bức bình phong cho căn nhà. Đây là một dạng bùa hộ mệnh, giúp ngăn cản những điều xui xẻo xâm phạm nơi cư trú của gia chủ.

Mặc dù vẫn bị nhiều người cho là mê tín dị đoan, phong thủy là một dạng học thuyết có sức tác động sâu rộng đến đời sống tại xứ tỷ dân nói riêng và thế giới nói chung. Khi cất nhà, thiết kế nội thất, không ít cá nhân vẫn tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia trong lĩnh vực này với kỳ vọng thu hút năng lượng tích cực và vượng khí.

Chẳng hạn, ở tiền sảnh của tòa nhà Ngân hàng Thương mại Thượng Hải (Hong Kong), 7 quả dứa được đặt cách đều trên những bậc thang khác nhau, nơi có dòng nước chảy nhẹ nhàng.

Theo chuyên gia phong thủy của ngân hàng, loại trái cây này là biểu tượng cho sự thịnh vượng, còn hướng dòng nước chảy sẽ giúp tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Bên cạnh xây lại cổng chính, sắp xếp hoa đào, thiết kế nội thất đảm bảo cân bằng yếu tố âm - dương, bóng tối - ánh sáng cũng là một số lời khuyên phổ biến giúp cải thiện vận may hôn nhân, tình duyên.

