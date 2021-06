Nghề đóng thế cảnh nhạy cảm

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, những diễn viên chuyên thế thân cho dàn tài tử, minh tinh trong những cảnh tình cảm có vai trò không nhỏ với thành công của một bộ phim.

Ngày 22/5, The Sun đưa tin nữ diễn viên 26 tuổi Marissa Hoffman sẽ thế thân cho Lily James trong những cảnh nóng của bộ phim truyền hình Pam and Tommy. Trong phim, Lily James thủ vai Anderson còn Sebastian Stan hóa thân thành Lee.

Hoffman là một trong số rất nhiều diễn viên đang làm công việc thế thân cho các minh tinh khi họ không muốn khoe da thịt trên màn ảnh. The Sun đã có cuộc trò chuyện với hai nữ diễn viên chuyên nghề thế thân, đóng thế khác là Kerri Parker và Georgina Armstrong để tìm hiểu về công việc này.

Cảnh nóng trên phim được quay như thế nào?

Kerri Parker là nữ diễn viên thế thân đã có nhiều năm kinh nghiệm. Cô từng đóng thế cho Megan Fox ở How to Lose Friends & Alienate People (2008) hay Jessica Raine trong một số cảnh tình tứ của Robin Hood (2010).

Lily James sẽ có người thế thân trong những cảnh nóng của bộ phim Pam and Tommy. Ảnh: WhatsApp.

Trước khi theo đuổi sự nghiệp đóng thế, Parker từng làm y tá quân đội. Cô chia sẻ về một ngày làm việc trên phim trường: “Tôi gặp bạn diễn của mình, một người thế thân khác, chỉ 10 phút trước khi ghi hình. Tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa quen được với công việc này. Một phút trước chúng tôi còn chưa rõ đối phương là ai. Chớp mắt, hai bên phải giả bộ quấn lấy nhau say đắm. Chúng tôi vẫn hay đùa đó là cuộc hẹn đầu bị đốt cháy giai đoạn”.

Tiếp đến, Parker chia sẻ về cách mọi thứ được chuẩn bị để diễn viên vẫn được bảo vệ trong khi máy quay bắt trọn những khoảnh khắc nóng bỏng nhất: “Khi đạo diễn đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, tôi và bạn diễn sẽ sử dụng những đạo cụ bảo vệ vào giữa hai người. Đoàn phim cũng sẽ giúp diễn viên cảm thấy thoải mái, tạo ra không gian riêng tư cho mỗi người và tránh tai nạn xảy ra”.

Kerri thừa nhận mình luôn luôn lo lắng việc hơi thở bị nặng mùi nên thường giấu kẹo bạc hà trong áo. Giữa các cảnh quay, cô và bạn diễn sẽ chia nhau số kẹo này.

Một ngày làm việc thường kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. Quay phim sẽ ghi hình cảnh nóng của hai diễn viên từ một số góc máy nhất định, chủ yếu là cảnh toàn không thấy mặt. Sau cùng, các cảnh này sẽ được dựng vào bộ phim, tạo ấn tượng các ngôi sao đã thực sự đóng cảnh tình cảm trên màn ảnh.

“Phần lớn thời gian, tôi và bạn diễn nằm trên giường, trò chuyện vơ vẩn về thời tiết hay bóng bánh. Cố ra vẻ gợi tình trước mặt cả đoàn phim thực sự rất khó”, Parker nói.

Cách nữ diễn viên đóng thế thân cho ngôi sao

Sự nghiệp thế thân tại Hollywood của Kerri Parker bắt đầu từ 16 năm trước. Khi ấy, cô đang tìm kiếm công việc trong ngành người mẫu và được tạp chí Playboy chiêu mộ.

Kerri Parker phải ép cân khi làm thế thân cho Liz Hurley trong The Royals. Ảnh: The Sun.

“Năm 2005, tôi đọc được một thông báo tuyển diễn viên đóng thế là nữ, từng nhập ngũ để tham gia bộ phim The Bourne Ultimatum. Yêu cầu là ứng viên phải biết bắn súng và hoàn thành khóa đào tạo trong quân đội”, Kerri hồi tưởng. Nhờ kinh nghiệm khi phục vụ quân ngũ, cô đã được chọn.

Cô kể: “Để trở thành mẫu ảnh, người ta không cần kinh nghiệm đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác. Tôi là huấn luyện viên leo núi, chuyên đóng thế các cảnh hành động, tôi sử dụng được nhiều loại vũ khí, đạt huyền đai karate và thành thạo việc lặn biển”.

Đam mê công việc, nhưng khi nhắc đến đời tư, nữ diễn viên không tránh khỏi ngậm ngùi: “Phần lớn thời gian tôi làm việc ở Los Angeles. Chàng trai nào tôi hẹn hò cũng nổi cơn ghen khi nghe về công việc của bạn gái và khó chịu khi tôi tỏ ra vượt trội so với họ”.

Năm 2013, Parker được chẩn đoán mắc u não ác tính. Nữ diễn viên cho biết: “Công việc đóng thế mang lại cho tôi mục đích sống và sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Tôi yêu công việc đang làm, và sẽ còn tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng”.

Năm 2010, ngoài Jessica Raine, Kerri Parker còn có cơ hội thay thế Cate Blanchett vào vai Maid Marian trong chính bộ phim Robin Hood. Dù chỉ xuất hiện một phần cơ thể trên màn ảnh, Parker vẫn mất nhiều tháng để chuẩn bị. “Tôi đã phải tập luyện, ăn kiêng, nghiên cứu kỹ càng hình thể của cả Cate và Jessica để đảm bảo lên hình giống nhất”, cô chia sẻ.

Không lâu trước đây, Parker đã làm thế thân cho Liz Hurley trong series truyền hình The Royals (2015-2018). Cô chia sẻ: “Khi thế thân cho Liz trong The Royals, tôi không ăn trên phim trường. Tôi cần có được cơ thể càng mảnh khảnh giống cô ấy càng tốt.

Thông thường, Liz sẽ ghi hình ở một bối cảnh, còn tôi quay phim ở vị trí khác gần đó. Tôi thay cô ấy quay những cảnh để lộ chân hay lưng trong lúc chạy. Mục tiêu trước mắt của tôi là trở thành người đứng đầu lĩnh vực thế thân trên màn ảnh tại Anh”.

Niềm đam mê truyền qua nhiều thế hệ

Nữ diễn viên Georgina Armstrong từng đóng thế cho Gal Gadot trong bom tấn siêu anh hùng Wonder Woman (2017). Để chuẩn bị cho vai nữ chiến binh, bà mẹ một con phải tham gia khóa huấn luyện khắc nghiệt kéo dài 8 tiếng mỗi ngày với chuyên gia thể hình.

Georgina Armstrong ngoài đời (trái) và trên phim trường Wonder Woman (2017). Ảnh: Georgina Armstrong.

Chia sẻ về lần đóng thế đáng nhớ, Armstrong cho biết: “Ước mơ của mọi cô gái là được một lần mặc bộ đồ Wonder Woman. Tôi phải nhuộm tóc, nghiên cứu kỹ càng từng cử chỉ và đặc điểm trên cơ thể Gal, chính xác tới từng bó cơ và màu da.

Gal chắc phải phát ốm lên vì lúc nào tôi cũng nhìn tay chân cô ấy chằm chằm. Nhưng biết làm sao được, vì công việc của tôi là trở thành song trùng của cô ấy”.

“Trên phim trường, tôi phải mặc corset thít chặt vào người, diện váy ngắn và đi ủng. Tôi cưỡi ngựa phi nước đại qua rừng, với xe tải gắn máy quay và thiếu bị bay vây tứ phía. Nhiệm vụ của tôi của tôi là cho thấy sự quyến rũ và mạnh mẽ trong từng chuyển động.

Tuy nhiên, một vài cảnh chiến đấu trên lưng ngựa đã gặp trục trặc. Chuyện rách đồ, ngã ngựa là quá bình thường. Tôi đã nằm lòng cách ngã sao cho an toàn”, Georgina chia sẻ.

Georgina Armstrong bắt đầu diễn xuất từ năm lên 6 trong bộ phim Black Beauty (1994). Armstrong là con nhà nòi sinh ra trong gia đình có truyền thống làm thế thân và đóng thế.

“Bà tôi là diễn viên đóng thế. Cha mẹ tôi là Wendy và Vic Armstrong. Họ đều làm việc trong ngành điện ảnh, từng đóng thế cho Lois Lane và Clark Kent trong bộ phim Superman ra mắt năm 1978”, cô hồi tưởng.

Trong sự nghiệp, Armstrong từng tham gia đóng thế ở các dự án Thor, Outlander, Maleficent, Golden Compass, The Amazing Spider-Man, Green Hornet, Justice League và phim truyền hình War Of The Worlds…

Nữ diễn viên cũng tiết lộ trong thời gian làm phim, cô đã xây dựng được mối quan hệ bạn bè thân thiết ngoài đời thực với những ngôi sao được mình đóng thế. "Tôi đã dạy Chris Hemsworth các cưỡi ngựa. Sau đó tôi và gia đình cậu ấy đã trở thành bạn bè thân thiết".

“Được tham gia đóng thế bên cạnh Thor, Wonder Woman và Batman với tôi là ước mơ trở thành hiện thực”, cô kết luận.