Nghệ danh có một không hai của nữ ca sĩ Kpop

Từ khi chào sân Kpop, Park So Hyun đã thu hút sự quan tâm với nghệ danh Seori, trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là "ăn cắp".

Theo South China Morning Post, quá trình chuyển từ Youtuber sang "con cưng" của nền công nghiệp âm nhạc không phải dễ dàng, nhưng Seori đã làm được điều đó.

Giữa thị trường âm nhạc muôn vàn sắc màu, Seori nổi lên như một hiện tượng Indie khác biệt - mà ở đó, cô tự do sáng tạo thứ âm nhạc và cách khai thác những chủ đề không nhiều người để ý đến.

Ở Hàn Quốc, những nghệ sĩ nữ tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn chính ca khúc của mình không nhiều. Seori là một trong số đó.

Seori là hiện tượng âm nhạc mới của Kpop. Ảnh: NME.

Cô gái 24 tuổi (tên khai sinh Park So-hyun) đã phát hành album đầu tiên ,? Depacse ohw vào tháng 5/2020, và tiếp tục gặt hái những thành công sau bước ngoặt này.

"Tôi nghĩ giọng hát của mình mượt mà và thơ mộng. Tất cả thứ này kết hợp lại đã định danh cho âm nhạc của tôi", Seori chia sẻ trong bài phỏng vấn mới nhất.

Chất nhạc riêng biệt

Chủ đề về đêm xuất hiện xuyên suốt các tác phẩm của Seori, chẳng hạn như Running Through the Night và Lovers in the Night - những bản nhạc khơi gợi cảm xúc mãnh liệt, khiến người nghe đắm mình trong những giai điệu bắt tai.

Seori cho rằng ban đêm là thời điểm của các trạng thái khác nhau - những câu chuyện vui vẻ, quyến rũ, hoặc có thể là cô đơn. Khi đó, cô có thể khai thác câu chuyện theo ý muốn mà không bị ràng buộc bởi quy chuẩn nào.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi thường ghi lại suy nghĩ của mình vào ban đêm, viết chúng gọn gàng vào cuốn nhật ký. Tôi nghĩ, cách làm này cũng truyền cảm hứng cho mọi người".

Các sản phẩm của Seori gây sốt với phong cách hát buông lơi, ma mị. Ảnh: Twitter.

Đối với những giai điệu bất chợt nảy lên trong đầu, cô thường ghi lại dưới hình thức giọng nói và sẽ ngân nga chúng trước khi mang đến phòng thu.

Tháng 6 là khoảng thời gian đặc biệt với nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ alt-R & B, khi cô phát hành đĩa đơn The Long Night cùng rapper/nhà sản xuất nổi tiếng Giriboy.

Long Night thuộc thể loại R&B, soul dễ dàng gây nghiện với lối hát có phần bất cần và buông lơi - vốn là phong cách đặc trưng của nữ ca sĩ.

"Tôi muốn người nghe liên tưởng đến hình ảnh những cặp yêu nhau phải đối mặt với sự cô đơn vào cuối ngày", Seori nói về sản phẩm do Atispaus phát hành.

Với ca khúc này, Seori khai thác khía cạnh trống trải của các cô gái vì không được ở cạnh người yêu khi màn đêm buông xuống. Ký ức về những buổi hẹn hò hạnh phúc đan cài cảm giác cô đơn được thể hiện qua phần lời khác biệt.

Theo South China Morning Post, Long Night ra đời chỉ vài tuần sau bản collab oX1=Lovesong (I Know I Love You) giữa Seori và TXT. Bài hát chủ đề trong album The Chaos Chapter: Freeze được đánh là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật nhất nửa đầu 2021.

Mang âm hưởng rock cá tính, và cũng có thể nhận định là bản rock nổi bật của Kpop vài năm trở lại đây, oX1=Lovesong được trưởng nhóm BTS tham gia viết lời. Ca khúc là liều thuốc tình yêu giúp những chàng trai vượt qua bóng tối.

Màn kết hợp ăn ý từ chất giọng ấm của Seori hòa quyện theo cách hát nội lực của các thành viên TXT đã tạo nên sự đột phá cho ca khúc.

Nhớ về trải nghiệm thu âm oX1=Lovesong, Seori cho biết: "Tôi thích và muốn tạo ra một số bản nhạc alt-rock, và tôi đã bắt tay với TXT sau khi được nhóm ngỏ lời. Tôi thích cách họ diễn, tuy nhiên cũng lo lắng liệu rằng giọng mình có phù hợp với TXT hay không".

Sự thật về Seori

Trước khi tấn công Kpop, Seori làm YouTuber khoảng một năm. Kênh của cô chủ yếu đăng các video cover, trong đó ca khúc gây ấn tượng nhất là bản phối lại Tango.

Trả lời tờ South China Morning Post, Seori giải thích nghệ danh của cô trong tiếng Hàn có nghĩa là "sương giá", hoặc cũng được hiểu như một hành động ăn cắp.

Theo nữ ca sĩ, tên Seori với cô thuộc cả hai vế. Cô nói: "Tôi thích sương giá và muốn biết nó sẽ trông thế nào trên cửa sổ, nhưng rõ ràng nó vẫn mang hình hài trong suốt. Đối với ý nghĩa thứ hai, nếu hiểu theo khía cạnh tiêu cực thì có thể là 'tôi sẽ đánh cắp trái tim mọi người bằng thứ âm nhạc của mình'".

Nữ ca sĩ thừa nhận bất ngờ trước thành công của chính mình. Ảnh: South China Morning Post.

Seori kể G-Dragon và Coldplay truyền cảm hứng sáng tác cho cô. Billie Eilish tiếp thêm động lực để cô theo đuổi màu sắc âm nhạc không đụng hàng. Nhưng nói người cộng tác trong mơ của Seori, chắc chắn phải là Avril Lavigne.

Seori hâm mộ giọng ca What the Hell từ năm 11 tuổi. Nữ nghệ sĩ Hàn Quốc bị cuốn hút bởi sự táo bạo của đàn chị.

"Tôi sẽ đủ hạnh phúc nếu Avril Lavigne biết tôi là ai, chứ đừng nói đến cơ hội được làm việc cùng chị ấy. Trong tương lai, tôi muốn sáng tác những bài hát đậm chất alt-rock như Avril đã từng", giọng ca 24 tuổi bày tỏ.

Chào sân Kpop hơn một năm nhưng những gì Seori đạt được đã vượt quá kỳ vọng. Seori nói rằng thứ mang lại điều tốt đẹp cho cô chính là sự can đảm thử thách bản thân.

"Phương châm của tôi là 'mọi thứ sẽ diễn ra theo cách chúng ta nói'. Nếu bạn nói tích cực về tương lai, nó sẽ đến đúng như những gì bạn muốn", Seori chia sẻ trên South China Morning Post.

Seori thừa nhận con đường cô đang đi suôn sẻ, và thuận lợi đến mức bản thân cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn tiếc nuối vì chưa thể tổ chức các show nhạc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Cảm giác vội vàng và căng thẳng bao trùm lấy tôi. Tôi muốn mình phải thật thành công, nhưng chưa bao giờ có thể tận hưởng trọn vẹn sự thành công đó, bởi rằng tôi luôn cảm thấy áp lực mình phải làm mọi thứ thật tốt".

Trong quan niệm của Seori, âm nhạc như liều thuốc chữa lành mọi vết thương, cũng giống như thể một liệu pháp an ủi tốt nhất dành cho những ai có sự đồng cảm.

Theo nguồn tin Kpop, Seori đang trong quá trình thực hiện album tiếp theo. “Album đầu tiên là về sự trốn chạy, vì vậy tôi muốn nói đến tình yêu và mối quan hệ giữa mọi người trong các sản phẩm tới đây", nữ ca sĩ nhấn mạnh.