Ngày Valentine của sao Việt

Quỳnh Anh Shyn và stylist Nam Phùng có mùa Valentine thứ 4 bên nhau. Cô nhắn nhủ tới bạn trai: “Our 4th Valentine's day together. Thank you for fulfilling my life. Happy Valentine's day”. Bạn trai Quỳnh Anh Shyn là một designer kiêm stylist có tiếng trong giới thời trang ở TP.HCM. Cả hai quen biết từ năm 2018 khi Quỳnh Anh Shyn là người mẫu cho shop thời trang của Nam Phùng. Ảnh: @Quynhanhshyn.