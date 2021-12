Ngày thứ 8 bị phong tỏa, dân Tây An bất bình vì cạn thức ăn

Nhiều người dân ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc, bày tỏ bất bình vì nguồn lương thực đang cạn kiệt khi thành phố bước vào ngày phong tỏa thứ 8.

Hàng nghìn người Tây An đã bày tỏ bất bình trên lên mạng xã hội Weibo, South China Morning Post đưa tin ngày 30/12. Họ cho biết rau và các loại thực phẩm khác đều đang cạn dần và họ không mua được thức ăn.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ có ngày phải mất ngủ vì không có cái ăn", người dùng tài khoản Weibo tên Skinny cho biết.

Trước đó, vào hôm 29/12, Cục phó Cục Thương mại thành phố Tây An Chen Jianfeng đã nói trong một cuộc họp báo rằng lý do chính của tình trạng thiếu thực thẩm là do thiếu nhân công giao hàng. Chính quyền thành phố Tây An cũng hứa hẹn sẽ nỗ lực để đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm.

Nhân viên chuẩn bị các túi thực phẩm để giao cho người dân ở khu vực phong tỏa thành phố Tây An. Ảnh: Reuters.

Tây An, nơi sinh sống của 13 triệu người, đã ghi nhận tổng cộng 1.117 ca mắc Covid-19 kể từ ngày 9/12. Thành phố này đã bước vào ngày thứ 8 của đợt phong tỏa nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Hôm 27/12, chính quyền thành phố Tây An đã nâng cấp độ kiểm soát dịch lên mức chưa từng có, yêu cầu người dân ở yên trong nhà và không tụ tập đông người, ngoại trừ trường hợp đi xét nghiệm Covid-19. Tất cả hoạt động bên ngoài đều bị cấm, kể cả việc mua bán nhu yếu phẩm. Một số quận trong thành phố đã phân phối hàng hóa đến tận nhà cho người dân, hoặc lập các gian hàng lưu động tại các khu dân cư đông đúc.

Trước đây, một người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm. Chính phủ chưa tuyên bố khi nào chính sách này sẽ được khôi phục.

Trong cuộc họp báo gần đây, Thanh tra Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) He Qinghua cho biết đợt dịch ở Tây An vẫn đang trong giai đoạn bùng phát mạnh và các ca bệnh đang có xu hướng lan ra các tỉnh thành khác. Vì vậy, thành phố cần tăng cường hơn nữa các biện pháp hạn chế chống dịch.

Theo NHC, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 156 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 29/12. Trong số đó, 155 trường hợp được báo cáo ở Tây An.