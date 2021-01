Ngày Tết trọn vẹn khi cùng nhau như ý

Những lời chúc hay gửi đến “Vạn lời chúc như ý” không chỉ mang lại món quà ý nghĩa dịp đầu năm, mà còn là dịp để bạn san sẻ yêu thương, lan tỏa tinh thần như ý đến mọi người.

Mỗi năm Tết đến, gia đình, bạn bè lại có dịp sum vầy, trao cho nhau nụ cười và những lời chúc tốt đẹp để bày tỏ tình cảm, lòng yêu thương. Những lời chúc thường ngụ ý mong cho đối phương có một năm mới vạn sự như ý, may mắn và hạnh phúc. Bởi đó là những điều bản thân mỗi người mong cầu, nên khi dành tặng mọi người xung quanh sẽ mang đến niềm hy vọng trong dịp đầu năm.

“Năm mới không thể như ý một mình, mà mọi người phải như ý cùng nhau thì mới thật trọn vẹn” - phong phong tục chúc Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt khi ẩn chứa thông điệp ý nghĩa như thế.

Để câu chúc Tết trọn vẹn nhất, bạn nên dựa trên hoàn cảnh và bối phận của đối phương. Chẳng hạn với ông bà, cha mẹ nên dành lời chúc về sức khỏe, an khang thịnh vượng; với trẻ em nên chúc tuổi mới chăm ngoan, mau lớn; với bạn bè, đồng nghiệp là bình an, may mắn… Nếu là các mối quan hệ thân tình, những lời chúc cụ thể phù hợp với thứ đối phương mong muốn như năm mới thăng tiến, sớm mua được nhà, lập gia đình, đi du lịch nước ngoài… là lựa chọn bạn có thể cân nhắc khi muốn sáng tạo lời chúc độc đáo của riêng mình.

Chúc Tết là một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt.

Với mục đích lan tỏa rộng hơn ý nghĩa của những lời chúc đầu năm, Zing News và Bia Việt đồng tổ chức chương trình “Vạn lời chúc như ý”. Thông qua chương trình, bạn không chỉ có cơ hội gửi những lời chúc như ý đầu năm đến gia đình, người thân, bạn bè hay chính bản thân mình, mà còn có thể nhận các phần quà giá trị và mang lại những giá trị thiết thực, gửi tặng đến những hoàn cảnh kém may mắn hơn trong dịp Tết đầu năm.

Cụ thể, Bia Việt sẽ trao phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở 23 tỉnh thành trên khắp cả nước. Trong đó gồm 20 tỉnh có số lượng lời chúc nhiều nhất trên microsite chương trình và 3 tỉnh tổ chức sự kiện, với số phần quà ước tính đến 2.300 phần.

Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi lời chúc của bạn gửi đến chương trình sẽ tăng thêm 1 cơ hội cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương/tỉnh thành bạn sống được nhận quà vào dịp Tết. Phần quà đó có thể không khiến các gia đình trở nên sung túc hơn, nhưng sẽ giúp họ có một cái Tết Nguyên đán thêm vẹn tròn. Tinh thần như ý thông qua những món quà nhỏ nhưng thiết thực cũng sẽ được lan tỏa rộng rãi.

Những lời chúc thông qua “Vạn lời chúc như ý” sẽ hóa thành phần quà thiết thực gửi đến những hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán.

Theo các chuyên gia về văn hóa, lời chúc đầu năm mang nhiều ý nghĩa vì đây là khởi đầu của một năm mới, là sự giao hòa giữa hai mùa. Những lời chúc, thăm hỏi chân thành không chỉ gửi theo vô vàn các điều tốt lành đến người nhận, thông qua đó có thể lan toả tinh thần như ý đến mọi người xung quanh.

Trong những ngày cuối năm bận rộn, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, bạn đừng bỏ qua cơ hội sống chậm lại một chút, nghĩ về một năm đã qua và gửi gắm vài dòng yêu thương đến người mà mình quan tâm nhân dịp năm mới. Trao đi tình cảm và sự chân thành, bạn cũng sẽ nhân lại điều tương tự trong những ngày đầu xuân.