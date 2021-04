Ngày sách lần thứ 8 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa

Các tọa đàm, giao lưu tác giả - độc giả, trưng bày sách… sẽ được tổ chức tại Đường sách TP.HCM trong tháng 4.

Thông tin từ Hội Xuất bản Việt Nam, từ ngày 17/4 đến 21/4, sẽ có nhiều sự kiện về văn hóa đọc được tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

Các hoạt động này do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Hội xuất bản Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các nhà xuất bản (NXB), công ty sách thực hiện.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6. Ảnh: Hoàng Đông.

Sự kiện khai mạc chương trình “Chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8” sẽ diễn ra lúc 9h ngày 18/4. Ngay sau đó là loạt chương trình tọa đàm, giao lưu sẽ được thực hiện.

Có thể kể đến một số chương trình quan trọng như: Tọa đàm “Văn hóa đọc trong xu thế chuyển đổi số” do Cục Xuất bản, In và Phát hành, Công ty Đường Sách TP.HCM thực hiện (10h ngày 18/4); giới thiệu sách về TP.HCM do NXB Tổng hợp TP.HCM thực hiện (ngày 19/4); giới thiệu các bộ sách mới về chuyển đổi số do NXB Thông tin và Truyền thông thực hiện (9h30 ngày 19/4); tọa đàm giới thiệu các bộ sách mới về triển khai Nghị quyết Đại hội XIII NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (15h ngày 19/4); chương trình gặp gỡ các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng (ngày 20/4)…

Dịp này, Đường sách TP.HCM cũng có những trưng bày sách theo chủ đề riêng. Trưng bày sách về TP.HCM với chủ đề “Hội nhập và phát triển”; trưng bày “Tủ sách dành cho con - Tại sao không?”; trưng bày sách dành cho học sinh tiểu học theo chủ đề môn học và từng cấp lớp (theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT).

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động được tổ chức như: Giao lưu truyền cảm hứng sáng tác, cảm hứng đọc từ doanh nhân cho người trẻ; sân chơi tương tác của các tổ chức đào tạo giáo dục kỹ năng sống; giao lưu giới thiệu chuyên ngành đào tạo nhân sự ngành xuất bản, thư viện; giao lưu giới thiệu sách…

Bạn trẻ tham dự hội sách mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Đông.

Các hoạt động trên được thực hiện để chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8; tôn vinh và khẳng định giá trị của sách, vai trò của ngày hội sách; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các hoạt động này cũng tạo điều kiện tiếp cận, gắn kết giữa sách và người đọc, giữa các hoạt động với người tham gia; trong đó tập trung cho bạn đọc thiếu nhi, học sinh, và gia đình tiếp cận với sách dành cho thanh thiếu nhi của các nhà xuất bản, công ty sách; lan tỏa truyền thông, khuyến khích và phát triển thói quen đọc sách trong cộng đồng.