Thế giới vừa trải qua ngày nóng nhất lịch sử

Ngày 3/7 là ngày có nhiệt độ trung bình trên thế giới cao nhất trong lịch sử, theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ.

Do biến đổi khí hậu, Trái Đất đang ngày càng nóng lên. Ảnh: Reuters.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu ngày 3/7 đạt 17,01 độ C, vượt kỷ lục trước đó là 16,92 độ C vào tháng 8/2016. Trước đó, các chuyên gia từng nhận định nhiệt độ trung bình của thế giới đã cao hơn 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và 5 năm tiếp theo được dự đoán là khoảng thời gian nóng nhất từng được ghi nhận.

Ở Việt Nam, dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc sẽ đón đợt nắng nóng. Một số khoảng thời gian mưa dông song nền nhiệt vẫn ở ngưỡng cao, có nhiều ngày nhiệt độ cao nhất 39-40 độ C.

Hôm nay (5/7), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai (6/7), thời tiết Bắc Bộ tăng nhiệt, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-65%.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Với Mỹ, trong những tuần gần đây, miền Nam nước này đang đón đợt nhiệt mới dưới thời tiết nóng khắc nghiệt. Nguyên nhân phần lớn đến từ các thảm họa thiên nhiên nhân tạo, các chuyên gia cho biết. Ở một số nơi thuộc Trung Quốc, sóng nhiệt vẫn tiếp diễn với nhiệt độ trung bình hơn 35 độ C.

Trong khi đó, nhiệt độ ở Bắc Mỹ lên đến 50 độ C. Ở khu vực Trung Đông, hàng nghìn người dân đang phải chịu đựng đợt nhiệt khủng khiếp khi đổ về thánh địa Mecca, Saudi Arabia để tham gia lễ hành hương Hajj lớn nhất kể từ năm 2019.

Ở Nam Cực, mặc dù đang là mùa đông, nhiệt độ ở đây lại cao hơn mức bình thường khi các tảng băng trôi đang tan chảy và ánh nắng mặt trời rất gay gắt. Theo viện nghiên cứu Vernadsky của Ukraine, quần đảo Falkland nằm ở Nam Đại Tây Dương đã ghi nhận nhiệt độ kỷ lục là 8,7 độ C.

Giám đốc Jeni Miller tại Global Climate and Health Alliance cho biết mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều đang hứng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu từ sóng nhiệt, cháy rừng, ô nhiễm không khí đến bão, lũ… “Hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến tình trạng mùa màng thất bát ngày một nghiêm trọng, dịch bệnh lây lan và nghèo đói khắp nơi”, Miller nói.

Nắng nóng đang ảnh hưởng tới rất nhiều người. Ảnh: egyptindependent.

Theo chuyên gia, việc khai thác và sử dụng than, dầu, khí gas không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người mà còn là nguyên nhân chính gây ra nóng lên toàn cầu và dẫn đến một tương lai ảm đạm của thời tiết thế giới trong tương lai. “Đây là hồi báo tử cho nhân loại và cả hệ sinh thái”, nhà khoa học khí hậu Friederike Otto tại Đại học Imperial College London nói.

Theo CNN, năm 2023 đang trên đà trở thành khoảng thời gian nóng nhất từng được ghi nhận khi dữ liệu nhiệt độ trên toàn cầu tăng đột biến. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia xác nhận hiện tượng El Nino đã chính thức xuất hiện từ tháng 6. Việt Nam cũng là quốc gia phải đối diện nguy cơ xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng.

Khi tác động làm nóng của El Nino bắt đầu, nhiệt độ có thể sẽ lên đến mức kỷ lục. Hiện có 66% khả năng là trong ít nhất một năm từ 2023-2027, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ cao hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, hay trước khi quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch tạo ra khí nhà kính để làm nóng hành tinh, theo WMO.