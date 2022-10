Ngày mai ông Tất Thành Cang hầu tòa vụ xử liên quan Quốc Cường Gia Lai

Chồng chém vợ tử vong, mẹ vợ bị trọng thương

Tối 8/10, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ thanh niên chém chết vợ và làm mẹ vợ bị thương.