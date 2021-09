Ngày lên đường vào phía Nam chống dịch của học viên trường cảnh sát

Đây là Xuân Phương và Ngọc An, bạn cùng phòng và học chung lớp. Tháng 5 vừa rồi, Phương và An cũng tham gia chống dịch. Lần này, chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau vào miền Nam. Tôi hy vọng cả ba sẽ được phân làm việc chung nhóm. Do chơi thân, hiểu rõ tính cách của nhau, làm việc chung sẽ thuận lợi hơn nhiều.