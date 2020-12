Ngày hội sách ý nghĩa với trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ở Hà Nội

"Sự kiện MỌT 2020 được tổ chức nhằm khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc. Chúng mình cũng hy vọng qua sự kiện này có thể phần nào giúp đỡ các bệnh nhi, những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, giống như phương châm hoạt động của The 1% Fund: 'One percent, one change', chỉ 1% sự giúp đỡ của mỗi người cũng có thể khiến cuộc sống chúng ta trở nên tốt đẹp hơn", Vũ Hương Giang, thành viên ban tổ chức ngày hội, chia sẻ với Zing.