Ngày đầu năm của sao Việt

Diễm My đón Tết Nguyên đán cùng bạn trai. Cô chia sẻ: "Năm mới với thật nhiều hạnh phúc, thịnh vượng, bình an và tràn ngập tình yêu thương". Năm nay, nữ diễn viên có phim ra rạp vào đúng dịp Tết Nhâm Dần - tác phẩm 1990 (đạo diễn Nhất Trung). Diễm My đóng chính cùng Lan Ngọc và Nhã Phương. Ảnh: Diễm My.