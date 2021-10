Ngày đầu cảnh sát kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường ở TP.HCM

Thiếu tá Phan Phạm Anh Tài, Đội trưởng đội CSGT - TT Công an quận 3, cho biết mật độ người tham gia giao thông trên đường phố đông đúc trở lại trong ngày đầu thành phố mở cửa, nới lỏng giãn cách. Thời gian tới, cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm để kiểm soát tình hình an ninh trật tự và đảm bảo an toàn phòng chống dịch.