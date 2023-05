Ngày cuối đời của ca sĩ Hồ Minh Tuấn

Mẹ của Hồ Minh Tuấn cho biết con trai bị đột quỵ và mất tại cầu ở TP.HCM. Nam ca sĩ ra đi ở tuổi 26, để lại nỗi tiếc thương trong lòng người ở lại.

Hai ngày qua, bà Thu Hương - mẹ ca sĩ Hồ Minh Tuấn - nén nỗi đau vào lòng để lựa chọn từng tấm ảnh, lo liệu cho lễ tang của con trai. Khi nhìn những đồng nghiệp trong nhóm Zero9 cùng các nghệ sĩ, bạn bè đồng trang lứa đến thắp nhang cho con mình, bà bần thần, không kìm nổi nước mắt.

Chia sẻ với Zing, mẹ của nam ca sĩ cho biết gia đình đau đớn khi Hồ Minh Tuấn đột ngột ra đi ở tuổi 26.

"Thông tin Tuấn tự tử lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Con trai tôi bị đột quỵ trên cầu và qua đời. Sự ra đi của con là nỗi đau lớn đối với gia đình", bà Thu Hương nói.

Sức khỏe bình thường trước khi mất

Túc trực bên linh cữu con trai, bà Hương chia sẻ: "Nghe tin con mất, tôi bàng hoàng. Đến khi nhận thi thể Tuấn về, tôi vẫn không nghĩ đó là sự thật. Vì trước khi đi, con không để lại bất cứ dấu hiệu hay sự bất ổn nào".

Mẹ Hồ Minh Tuấn nhớ lại một ngày trước khi mất, anh vẫn ở nhà, sinh hoạt bình thường. Sức khỏe của nam ca sĩ ổn định. Vào 23h ngày 8/5, Hồ Minh Tuấn báo với mẹ ra ngoài ăn tối cùng một người bạn. Bà Hương vẫn nghĩ con đi chơi như thường lệ. Không ngờ, đó lại là lần cuối cùng nói chuyện với con trai.

Mẹ nam ca sĩ cho biết: “Bình thường con vẫn hay đi chơi tầm đó, nên tôi không mảy may suy nghĩ gì. Nhưng không ngờ, sau đó công an gọi cho tôi xác minh và cho biết Tuấn qua đời trên một cây cầu ở TP.HCM. Chiếc xe máy mà Tuấn sử dụng vẫn còn nhưng điện thoại và giấy tờ tùy thân bị mất. Công an đã lần theo biển số xe để tìm ra địa chỉ liên lạc của gia đình".

Mẹ nam ca sĩ cho biết trước khi mất, sức khỏe của Hồ Minh Tuấn bình thường. Ảnh: Minh Tuyền.

Bà Thu Hương kể nhận tin dữ vào khoảng 9h ngày 9/5, nhưng đến 18h cùng ngày, gia đình mới nhận được thi thể con. Theo mẹ Hồ Minh Tuấn, sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận trước khi mất, anh không chịu tác động ngoại lực, không có dấu hiệu xô xát, dạ dày không phát hiện chất độc. Nguyên nhân tử vong là tắc nghẽn đường hô hấp.

“Đêm đó, Tuấn có đi chơi cùng một người bạn. Hai đứa nói chuyện, tâm sự trên cầu. Nhưng nửa chừng thì bạn kia có người nhà gọi về. Đến khi bạn quay lại, Tuấn đã mất và công an tập trung nhiều ở khu vực đó rồi. Cả ngày hôm đó, con trai tôi chỉ ăn một tô mì. Đó có thể là nguyên nhân khiến con bị mất sức, hạ đường huyết, gây đột quỵ”, mẹ Hồ Minh Tuấn cho biết.

Bà Hương nói thêm: “Sự ra đi đột ngột của Tuấn khiến gia đình rất đau buồn. Nhưng tôi nghĩ đó có lẽ là số phận của con. Tuấn rất thương mẹ, không muốn mẹ buồn vì bất kỳ điều gì. Tuấn sống có trách nhiệm, không ích kỷ, nên tôi tin chắc chắn con sẽ không vì giải thoát cho mình mà làm người thân đau lòng”.

Trong gia đình, Tuấn là người hiền hòa, hiếu thảo với mẹ, lo lắng cho em trai. Nam ca sĩ sống hướng nội, nên chủ yếu ở nhà làm việc, nghe nhạc và sáng tác.

Anh thường có thói quen tìm đến những nơi vắng vẻ hoặc đi biển lúc cảm thấy buồn. Hồ Minh Tuấn cũng thích tìm cảm hứng sáng tác vào những lúc đêm khuya, trên sân thượng.

Cách đây không lâu, anh gặp tai nạn và bị chấn thương ở tay, không thể đi hát. Cựu thành viên nhóm Zero9 chuyển qua hoạt động tại phòng thu để kiếm thêm thu nhập.

"Trước khi mất, mọi sinh hoạt của Tuấn đều bình thường. Có thể con buồn vì không theo đuổi được đam mê nghệ thuật. Hiện nhiều bài hát Tuấn sáng tác còn dang dở", bà Hương ngậm ngùi nói.

Kỷ vật cuối cùng

Ngồi bên cạnh, bà Thắng (sinh năm 1955), bà ngoại của Hồ Minh Tuấn, cho biết người thân trong gia đình bàng hoàng khi nhận tin cháu qua đời. Tối 9/5, ông bà bay từ Hà Nội vào TP.HCM để lo hậu sự cho cháu.

Bà Thắng giở lại cuốn album ảnh của Hồ Minh Tuấn, trong đó là những hình ảnh ghi lại thời gian ca hát của anh cùng các thành viên của Zero9. Bà Thắng chia sẻ album này luôn được Tuấn mang theo bên mình khi còn sống. Hiện tại, đây là kỷ vật cuối cùng mà nam ca sĩ để lại cho gia đình.

Hồ Minh Tuấn qua đời đột ngột ở tuổi 26. Ảnh: GĐCC.

Trong gia đình, Hồ Minh Tuấn là người duy nhất theo đuổi con đường ca hát. Bà Thắng nói cháu có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, thừa hưởng từ ông ngoại. Khi lớn lên, Hồ Minh Tuấn được gia đình hướng theo lĩnh vực ngân hàng. Song, anh muốn thử sức với nghệ thuật và được gia đình đồng ý. Vào năm 2022, Hồ Minh Tuấn từng sang Hàn Quốc 4 tháng để đào tạo.

Theo bà Thắng, khi còn nhỏ, Hồ Minh Tuấn được bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong mắt bà ngoại, nam ca sĩ là người hiền lành, ngoan ngoãn, có phần nhút nhát và sống khép kín.

“Tôi nhớ hồi còn nhỏ xíu, Tuấn không bao giờ vòi tiền để mua quà. Người lớn mua quà gì thì cháu nhận. Cháu sống tình cảm, hay ôm ấp rồi bóp chân tay cho ông bà. Sau này, ông bà chuyển ra ngoài Bắc sống thì ít gặp cháu hơn. Nhưng Tuấn thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông bà. Vào dịp Tết Nguyên đán, cháu vẫn gửi tiền để mừng tuổi ông bà”, bà ngoại của Hồ Minh Tuấn nói.

Bà Thắng cho biết vào đầu năm nay, Hồ Minh Tuấn gặp tai nạn giao thông, bị gãy tay. Sau biến cố đó, nam ca sĩ càng khép kín hơn, không sử dụng mạng xã hội và ít liên lạc với mọi người. Lần gần nhất nói chuyện, bà Thắng động viên Tuấn và dặn dò cháu tháng 5 ra Hà Nội để thăm ông bà. Thế nhưng, bà Thắng không ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng và lời hứa trở về thăm quê của Tuấn mãi mãi không thành.

“Từ lúc nghe tin Tuấn mất đến bây giờ ngồi trước linh cữu cháu, tôi vẫn không tin nổi. Người con, người cháu ngoan hiền và có tài của gia đình đã ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. Tôi đau lòng lắm”, bà Thắng xót xa nói.