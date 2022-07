Ngày bận rộn nhất của lính cứu hỏa London sau Thế chiến II

Hỏa hoạn do nắng nóng gây ra đã đem đến ngày bận rộn nhất cho lính cứu hỏa London kể từ khi bom đạn trút xuống thành phố trong Thế chiến II.

“Như bãi chiến trường vậy. Ở con đường chính, toàn bộ cửa sổ đều nổ tung, toàn bộ mái nhà đều sụp đổ”, Tim Stock, cư dân làng Wennington ở ngoại ô phía đông London, nơi xảy ra một trong những đám cháy lớn nhất hôm 19/7, khiến một dãy nhà bị hỏa hoạn phá hủy, theo AP.

Sở Cứu hỏa Lodon nhận được 2.600 cuộc gọi trong ngày 19/7, so với con số bình thường khoảng 350 cuộc, Thị trưởng Sadiq Khan nói. Ông cho biết đây là ngày bận rộn nhất của cơ quan này kể từ Thế chiến II.

Trên phạm vi cả nước, 15 sở cứu hỏa ghi nhận sự cố lớn, với hơn 60 căn nhà ở Anh đã bị phá hủy vào ngày 19/7, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Kit Malthouse nói với Hạ viện Anh.

Hiện trường cháy ở Wennington hôm 19/7. Ảnh: London News Picture.

Qua ngày 20/7, nước Anh tạm thời thoát khỏi thời tiết khô nóng đang bao phủ phần lớn châu Âu nhờ không khí mát di chuyển tới từ phía tây. Dự báo London đạt mức nhiệt cao nhất là 26 độ C vào ngày 20/7, giảm so với mức kỷ lục quốc gia 40,3 độ C được ghi nhận ngày 19/7 tại làng Coningsby, miền Đông nước Anh.

Dù vậy, việc đi lại vẫn bị gián đoạn trong ngày thứ 3 liên tiếp. Công ty vận hành đường sắt tiếp tục khắc phục thiệt hại do nắng nóng gây ra, trong khi lính cứu hỏa phải dọn hiện trường những vụ cháy trong ngày 19/7.

Thời tiết nắng nóng đã bao phủ nước Anh, nơi có rất ít nhà cửa, trường học và cơ sở kinh doanh lắp điều hòa, trong khi các cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường cao tốc và sân bay ở đây không được thiết kế để chống chịu mức nhiệt cao vừa qua.

Tuy nhiệt độ đã giảm hôm 20/7, nguy cơ hỏa hoạn vẫn ở mức cao vì nắng nóng khiến các bãi cỏ quanh thành phố London rất khô, Thị trưởng Khan nói.

“Một khi bén lửa, lửa sẽ lan đi rất nhanh, như những trận cháy rừng trong phim hoặc các trận cháy ở California hay ở Pháp”, ông Khan nói.

Mạng lưới giao thông của Anh cũng chịu tác động của thời tiết. Sân bay Luton phải đóng cửa trong thoáng chốc vì đường băng bị thiệt hại do nắng nóng. Tàu hỏa buộc phải giảm tốc độ vì lo nhiệt độ làm biến dạng đường ray hoặc làm gián đoạn nguồn điện.