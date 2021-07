Ngày ấy - bây giờ của dàn siêu mẫu nổi tiếng thế giới

Heidi Klum ký hợp đồng với Victoria's Secret năm 1999. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành thiên thần nội y. Klum cũng lên trang bìa tạp chí Sports Illustrated. Heidi Klum hiện phủ sóng rộng rãi trên truyền hình. Cô là người dẫn chương trình, giám khảo, nhà sản xuất điều hành show Project Runway, Germany's Next Top Model trong nhiều năm. Chân dài cũng tham gia đóng phim Sex and the City, How I Met You Mother. Heidi Klum còn góp mặt trong dàn giám khảo America's Got Talent. Ảnh: PopSugar, Heidiklum.