Ngày ấy bây giờ của các tuyển thủ eSports nổi tiếng

Chim Sẻ Đi Nắng, ProE hay SofM là những tuyển thủ eSports nổi tiếng, đã thay đổi khá nhiều so với trước đó.

Thử thách "How much have you changed" (bạn đã thay đổi ra sao) hiện đã có 4,4 triệu bài đăng. Các chuyên gia đã ra sức cảnh báo về việc dữ liệu người dùng có thể bị thu thập thông qua trào lưu này nhưng không ít người nổi tiếng đã chạy theo thử thách này. Trong đó, có các tuyển thủ eSports.

Chim Sẻ Đi Nắng

Chim Sẻ Đi Nắng tên thật là Nguyễn Đức Bình (sinh năm 1996), quê ở Đan Phượng, Hà Tây (nay là Hà Nội). Ngay từ khi học cấp 2, Sẻ đệ đã chứng tỏ đam mê và năng khiếu với bộ môn Đế Chế. Và trong một lần đánh giải được ông bầu AOE nhìn trúng, cuộc đời Nguyễn Đức Bình đã bước sang trang mới.

Chim Sẻ Đi Nắng đã lên xe hoa vào 16/11.

Ở tuổi 15, Chim Sẻ Đi Nắng trở nên nổi tiếng khi đánh bại những cao thủ hàng đầu Việt Nam lẫn Trung Quốc. Hiện tại, ở tuổi 24, Chim Sẻ Đi Nắng đã chính thức kết hôn vào 16/11 vừa qua. Ngoài ra, Sẻ đệ vẫn là đang làm streamer với thu nhập hàng tháng không dưới 20.000 USD .

ProE

Hanyian tên thật là Trần Quang Hiệp (sinh năm 1998), người từng được xem là thần rừng sáng giá của VCS Việt Nam trước khi bị cấm thi đấu do vướng vào lùm xùm cày thuê. Kể từ đây, Hanyian bắt đầu làm lại cuộc đời với cái tên mới ProE và thi đấu ở Đấu Trường Danh Vọng.

ProE đã vụt sáng trở thành quái kiệt ở ĐTDV, sau khi bị cấm thi đấu tại VCS.

Sau đó, người ta đã tìm ra quái kiệt mới ở vị trí trợ thủ mà không ai khác chính là ProE. Cũng từ đây, ProE chuyển sang Team Flash và đã chinh phục được đỉnh cao danh vọng với 4 chức vô địch quốc nội liên tiếp và 2 lần vô địch thế giới. Nhờ đó, cùng với những người đồng đội như XB hay ADC, ProE sở hữu khoản tiền thưởng khủng lên tới hơn 143.000 USD ( 3,3 tỷ đồng ), chưa kể thu nhập khác từ lương và livestream.

SofM

SofM (viết tắt của Style of Me) tên thật là Lê Quang Duy (sinh năm 1998) tại Cầu Giấy, Hà Nội. Sự nghiệp của SofM bắt đầu ở GameTV nhưng tài năng của thần rừng Việt Nam chỉ bộc lộ trong màu áo Full Louis.

Tuy vậy, vì nhiều nguyên nhân, thành công cứ mãi lẩn tránh SofM mà đỉnh điểm là việc bị loại khỏi GPL Mùa Hè 2014 do không đủ tuổi thi đấu (khi đó mới 16 tuổi). Kể từ đây, SofM đã nung nấu tham vọng lớn lao chưa từng có tiền lệ trong lịch sử eSports Việt, đó là ra nước ngoài thi đấu.

SofM là tuyển thủ eSports thu nhập cao nhất Việt Nam.

Đến năm 2016, ước vọng này đã thành công khi SofM cập bến LPL Trung Quốc. Trải qua thêm 4 năm vật vã nơi đất khách quê người, thành công chỉ thực sự mỉm cười với Duy Cầu Giấy sau kỳ Chung Kết Thế Giới 2020, nơi SofM và các đồng đội ở Suning Gaming đứng hạng nhì chung cuộc.

Giờ đây, SofM không chỉ là lá cờ đầu của eSports Việt với mức lương khủng lên tới 5,5 tỷ đồng /tháng, mà còn là tấm gương sáng để những bạn trẻ có đam mê tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Zeros

Zeros tên thật là Phạm Minh Lộc (sinh năm 2000), là em út trong gia đình có ba anh em trai. Trong đó, hai người anh lớn của Zeros đều là tuyển thủ eSports chuyên nghiệp. Thế nhưng sự nghiệp của Ma vương Zeros lại chói lọi hơn cả với ba chức vô địch VCS và được phong danh xưng người đi đường trên hay nhất Việt Nam.

Zeros đã thay đổi rất nhiều từ một cậu bé ngồi net đánh giải đến Ma vương đường trên.

Dù vậy, Zeros vẫn bị đánh giá là tuyển thủ "lắm tài nhiều tật" khi suốt thời gian từ lúc "Ma vương" thi đấu đến nay, một loạt scandal đã bủa vây từ chuyện đi đêm, bị cấm thi đấu đến lùm xùm ra nước ngoài, bị nợ lương...

Zeros vẫn đang trong biên chế EVOS Esports, nhưng tương lai của ngôi sao này khá mờ mịt. EVOS đã chia tay một loạt tuyển thủ và đứng trước nguy cơ giải thể do tổ chức mẹ không thể kham nổi khoản đầu tư vào eSports Việt.