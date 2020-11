Ngày ấy, bây giờ của các cô bé nổi tiếng nhờ xinh xắn

Ở tuổi 19, Blondeau không thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang mà chủ yếu làm mẫu tạp chí, quảng cáo do chiều cao hạn chế (1,68 m). Cô từng hợp tác với Chanel, Ralph Lauren, Lacoste và Dolce & Gabana vào show hè 2017. Năm 2018, Blondeau đứng đầu danh sách "100 gương mặt xinh đẹp nhất" do tạp chí TC Candler công bố. Với trang cá nhân 3,8 triệu người theo dõi, cô gái 19 tuổi còn là một trong những IT Girl dẫn đầu xu hướng.