Ngất xỉu trên đường, shipper vẫn bị khách hỏi về món ăn giao thiếu

Tối 23/2, James Farrar, Tổng thư ký Hiệp hội ứng dụng điều khiển và chuyển phát nhanh tại Anh, đăng tải hình ảnh ghi lại cảnh một nhân viên vận chuyển ngã quỵ trên đường giao thức ăn đến một tòa chung cư cao cấp ở London.

Trong bài viết, Farrar cho rằng Mohamed, shipper, đang di chuyển bằng xe đạp, song có dấu hiệu loạng choạng và nhanh chóng mất tay lái.

Ông và một số người đi đường nhanh chóng đến hỗ trợ, kiểm tra tình hình và gọi xe cứu thương. Họ cố giữ người thanh niên tỉnh táo bằng đá lạnh và nước ép trái cây.

Đáng nói, khi Mohamed vẫn đang trong tình trạng lơ mơ, mất ý thức, một cặp vợ chồng đã tiếp cận để hỏi về món ăn bị giao thiếu.

“Họ sấn tới và liên tục nói về đơn hàng đã đặt. Tôi như phát điên với hành động này và tìm cách đuổi họ đi. Đôi này tỏ thái độ ‘ừ thế thôi’ rồi bước ngang qua người anh ấy để quay về căn hộ. Không tin được họ có thể hành xử thiếu nhân tính đến vậy.”, Farrar nói với Mirror.

Ngoài ra, người quản lý tòa nhà cũng không muốn cho Mohamed vào trong khi đợi xe cấp cứu. Sau 2 lần thuyết phục của Farrar, nhân viên chung cư đồng ý để shipper ngồi tạm ở ghế sofa, nhưng với một lớp giấy bạc bọc quanh.

Theo James Farrar, gia đình của người giao hàng đã có mặt tại hiện trường gần như ngay lập tức.

Tuy nhiên, nạn nhân phải chờ hơn một giờ đồng hồ mới được đội ngũ y tế đưa vào bệnh viện. Tới thời điểm hiện tại, tình trạng của Mohamed vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Bài đăng của Farrar nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên Twitter. Đa số tài khoản đều bày tỏ thái độ bức xúc, cho rằng hành động của cặp vợ chồng và nhóm quản lý tòa nhà là vô đạo đức. Nhiều người cũng cho rằng công ty giao hàng chưa thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm với nhân viên.

“Chúng tôi lo ngại sâu sắc về tai nạn này và đã liên lạc với gia đình của nhân viên để đề nghị hỗ trợ. Sức khỏe và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu”, đại diện của Deliveroo lên tiếng sau làn sóng phẫn nộ.

Theo Insider, nhân viên giao thức ăn tại Anh thường phải đối mặt với điều kiện làm việc nguy hiểm và ít được bảo vệ trong môi trường làm việc.

Gần đây, nhiều shipper làm việc cho Deliveroo, Just Eat và Uber Eats đã phản ứng gay gắt với công ty quản lý, cũng như bày tỏ lo ngại về những vấn đề kém an toàn thường gặp trên đường làm việc nhưng chưa thu về kết quả như mong đợi.

