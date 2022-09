Ngập trường, giáo viên chạy lũ trong đêm

Mưa lớn khiến trường THCS Tạ Khoa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) bị ngập đến tầng 2, giáo viên phải chạy lũ trong đêm.

Mưa lớn từ đêm 11/9 đến sáng 12/9 khiến nước dâng cao, làm ngập đến tầng 2 của toà nhà 3 tầng trường THCS Tạ Khoa. Trong lúc nước tràn vào khuôn viên trường học, giáo viên nhà trường đã phải sơ tán người và đồ đạc lên tầng 3 của dãy nhà để tránh lũ.

“Nhận được tin trường học bị ngập lụt đợt 2. Sáng nay, huyện đã lập đoàn công tác xuống kiểm tra hiện trường. Qua báo cáo nhanh của ban giám hiệu nhà trường, trận ngập lụt không gây ảnh hưởng đến các đồ dùng như: Gạo, sách, vở, máy móc… Rút kinh nghiệm từ trận ngập trước, giáo viên đã bố trí đồ đạc ở những nơi an toàn nên không bị hư hỏng", ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên, cho hay.

Mưa lớn gây ngập trường THCS Tạ Khoa khiến giáo viên phải chạy lũ trong đêm. Ảnh: Giáo dục & Thời đại.

Theo ông Hà, trong lúc mưa lớn gây ngập trường, giáo viên trường THCS Tạ khoa phải chạy lũ trong đêm, tất cả đều an toàn. Hơn 100 học sinh nội trú cũng không bị ảnh hưởng, do tòa nhà bán trú ở cao hơn so với mực nước. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên đã sơ tán các em lên khu vực cao hơn.

Năm học này, trường THCS Tạ Khoa có 7 phòng học với tổng số 216 học sinh. Đây là lần thứ 2 nước mưa dâng cao, dẫn đến ngập lụt khiến nhà trường gặp khó khăn trong công tác dạy và học.

“Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo hiệu trưởng cho các em nghỉ học trong buổi sáng nay. Sau đó, phối hợp với xã và thông báo tới phụ huynh tổ chức dọn dẹp, phấn đấu sớm đưa các em trở lại học tập. Do trường học nằm sát suối và có vị trí thấp, cứ mưa lớn là gây ngập lụt. Chúng tôi sẽ báo cáo huyện và xin ý kiến chỉ đạo cụ thể”, ông Hà nói.

Trước đó, mưa lớn từ 23h ngày 3/9 đến 15h ngày 4/9 khiến các lớp học của trường THCS Tạ Khoa, điểm trường mầm non bản Khoa (trường Mầm non Tạ Khoa) và điểm trường tiểu học bản Khoa (trường Tiểu học Tạ Khoa) ngập sâu hơn 1 m. Riêng khu vực nhà công vụ giáo viên ngập khoảng 2 m.

Do nước lũ dâng cao, toàn bộ bàn, ghế, trang thiết bị dạy và học ở tầng 1 của trường THCS Tạ Khoa ngập trong biển nước. Các thiết bị điện tử bị hư hỏng, 2 tấn gạo của học sinh nội trú bị ngập nước. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng.