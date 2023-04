Ngáo đá đập phá, đốt chánh điện nhà chùa

Sau khi phê ma túy, L. vào chùa la hét, sau đó đập phá tượng phật, châm lửa đốt.

Ngày 16/4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cắt cử cán bộ trông giữ P.H.L. (SN 1991) tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Long An để thanh niên cắt cơn phê ma túy. L. đã dần hồi tỉnh, đang được Công an huyện Đức Hòa lấy lời khai.

Trước đó, vào chiều 14/4, sau khi sử dụng ma túy, L. vào chánh điện chùa ở ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa lảm nhảm chửi bới. Chưa dừng lại, L. ném toàn bộ tượng Phật trên chánh điện xuống đất sau đó châm lửa đốt.

L. vào chùa la hét, đập phá.

Người dân và những người trong chùa không dám vào khống chế vì L. hung hãn cầm theo khúc gậy tròn hù dọa họ. Một số người đã quay lại hình ảnh trên và đăng tải trên mạng xã hội.

Công an xã Đức Lập Hạ đã khống chế L. đưa về trụ sở nhưng anh này không kiểm soát được bản thân, la hét và liên tục tự đập đầu xuống sàn nhà.

Công an huyện Đức Hòa đã khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera để xác định hành vi của L., đồng thời thống kê thiệt hại để củng cố chứng cứ xử lý.