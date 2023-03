Ngành thừa người, ngành thiếu người trong thời kỳ suy thoái luân phiên

Suy thoái luân phiên năm 2023 khiến ngành công nghệ đi xuống nhưng lại tạo ra việc làm mới cho ngành giải trí, khách sạn.

Rolling recession /ˈrəʊ.lɪŋ rɪˈseʃ.ən/ (danh từ): Suy thoái luân phiên

Định nghĩa:

Theo Forbes, suy thoái luân phiên là một loại suy thoái đặc biệt vì không tác động đồng đều lên toàn bộ nền kinh tế. Thay vào đó, nó tấn công các lĩnh vực, thị trường vào từng thời điểm khác nhau.

Điều này có nghĩa là mặc dù nền kinh tế nói chung có thể không suy thoái, người lao động ở một số ngành, lĩnh vực cụ thể vẫn có thể bị ảnh hưởng ở một mức nhất định.

Nói cách khác, thay vì tấn công toàn bộ nền kinh tế cùng lúc, cuộc suy thoái sẽ luân chuyển để tấn công từng vùng, từng lĩnh vực vào từng thời điểm khác nhau. Một số lĩnh vực có thể "thoát nạn" và không bị suy thoái tác động.

Năm 2023, nền kinh tế Mỹ đang bước vào cuộc suy thoái luân phiên. Bằng chứng là từ đầu tháng 1, bão sa thải càn quét loạt ông lớn công nghệ như Microsoft, Yahoo, eBay, Zoom, HubSpot, Twitter, Google... Các công ty này cắt giảm hàng nghìn cho đến hàng chục nghìn nhân sự.

Bất chấp các cơn bão sa thải, báo cáo việc làm tháng 1/2023 của Mỹ lại cho thấy thị trường việc làm tạo ra hơn 517.000 vị trí mới cho người lao động. Hầu hết vị trí mới đều thuộc về ngành công nghiệp giải trí và khách sạn.

Ngoài công nghệ, các lĩnh vực khác của nền kinh tế cũng chứng kiến sự suy yếu nghiêm trọng. Cụ thể, thị trường nhà ở sụt giảm mạnh, nhiều công ty tài chính phải thắt lưng buộc bụng vì tín dụng trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Kéo theo đó, các khoản vay bắt đầu ít dần, điều kiện vay nợ cũng khắt khe hơn.

Ứng dụng của rolling recession trong tiếng Anh:

- The job market remains strong due in part to historically low unemployment, leading some economists to think we might be dealing with a rolling recession.

Dịch: Thị trường việc làm vẫn mạnh một phần do tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp trong lịch sử, khiến một số nhà kinh tế nghĩ rằng chúng ta có thể đối phó được với cuộc suy thoái luân phiên.

- A rolling recession impacts different industries at varying times.

Dịch: Một cuộc suy thoái luân phiên tác động đến các ngành công nghiệp khác nhau vào những thời điểm khác nhau.