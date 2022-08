Ngành kim cương Nga phát đạt trở lại

Sau khoảng thời gian gián đoạn vì các lệnh trừng phạt của phương Tây, tập đoàn kim cương Alrosa của Nga đã lặng lẽ trở lại thị trường.

Sự hỗn loạn bao trùm thế giới kim cương đang dần hạ nhiệt, khi “gã khổng lồ” khai thác kim cương Alrosa PJSC của Nga lặng lẽ hồi sinh sau hàng loạt lệnh trừng phạt. Hoạt động xuất khẩu của tập đoàn này hiện trở lại mức gần như trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Alrosa chiếm khoảng 1/3 nguồn cung kim cương thô toàn cầu. Ngành công nghiệp trị giá 80 tỷ USD đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi những người thợ cắt, thợ đánh bóng và thương nhân săn lùng mọi cách để tiếp tục mua kim cương thô từ Nga, trong bối cảnh các ngân hàng né tránh hoặc không thể hỗ trợ thanh toán.

Tình trạng thiếu nguyên liệu thô đột ngột khiến giá kim cương tăng vọt, đặc biệt là với những loại đá quý nhỏ và rẻ hơn mà Alrosa chuyên cung cấp, theo Bloomberg.

Giờ đây, sau nhiều tháng tê liệt do các lệnh trừng phạt từ Mỹ, Alrosa đã trở lại mức doanh thu hơn 250 triệu USD mỗi tháng, chỉ thấp hơn khoảng 50- 100 triệu USD so với mức trước xung đột, theo các nguồn thạo tin.

Từ những tuần đầu khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào kim cương Nga. Đến tháng 4, Washington đặc biệt trừng phạt Alrosa - nhà sản xuất kim cương khổng lồ có 1/3 cổ phần do nhà nước Nga trực tiếp sở hữu.

Công ty này chịu trách nhiệm 90% tổng nguồn cung kim cương của Moscow. Ngoài Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) cũng trừng phạt vàng và đồ trang sức của Nga, theo Wall Street Journal.

Dòng kim cương hồi sinh

Hoạt động kinh doanh của Alrosa bắt đầu trở lại, khi một số ngân hàng Ấn Độ tạo điều kiện cho các giao dịch bằng loại tiền tệ khác ngoài USD, nguồn tin giấu tên cho biết.

Hầu hết đá quý của Nga đang được chuyển đến Ấn Độ - trung tâm công nghiệp lớn với hàng trăm doanh nghiệp gia đình thực hiện công đoạn cắt và đánh bóng đá thô, tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng trong các phụ kiện như hoa tai và nhẫn.

Tập đoàn Alrosa của Nga đang trở lại thị trường kim cương. Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn Alrosa đã bán kim cương cho khách hàng từ Ấn Độ và châu Âu, chủ yếu để đổi lấy rupee, nguồn thạo tin cho biết.

Không có dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh này vi phạm luật pháp hay các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, nhiều người cho biết việc kinh doanh hàng hóa Nga vẫn còn nhiều rủi ro.

Do đó, các giao dịch đang được thực hiện một cách lặng lẽ, dù thế giới kim cương vốn nổi tiếng bí mật. Alrosa cũng ngừng công bố bất kỳ thông tin nào về doanh số bán hàng hay hoạt động tài chính của tập đoàn. Người phát ngôn của Alrosa từ chối bình luận.

Sự trở lại của một trong những nguồn đá quý chính trên thế giới sẽ giúp các nhà sản xuất và thương nhân phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu này khôi phục hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, giá kim cương thô đã có dấu hiệu giảm xuống do triển vọng kinh tế ngày càng xấu đi. Và nguồn cung gia tăng đang khiến tình trạng tồi tệ hơn.

Song sự trở lại của dòng kim cương Nga cho thấy các khách hàng của Moscow đã tìm ra cách duy trì nguồn nguyên liệu thô của họ, bất chấp ảnh hưởng từ xung đột.

Tuy nhiên, ngành kinh doanh kim cương vẫn đối mặt một mối đe dọa lớn. Nếu người tiêu dùng muốn tẩy chay kim cương Nga, họ sẽ ngừng mua kim cương hoàn toàn, vì bản chất của ngành công nghiệp này khiến khách hàng rất khó theo dõi nguồn gốc của nguyên liệu.

Hàng triệu viên đá quý thường được trao tay qua hàng chục thương nhân và nhà sản xuất trước khi trưng bày trong một cửa hàng trang sức.

Tìm kiếm giải pháp

Trong khi đó, một số bộ phận của ngành công nghiệp kim cương đã và đang thúc đẩy loại trừ sản phẩm từ Nga.

Cụ thể, các công ty kim hoàn Mỹ, bao gồm Tiffany & Co và Signet Jewelers Ltd, cho biết họ sẽ ngừng mua kim cương khai thác từ Nga. Nhiều quốc gia cũng tìm cách dán nhãn các sản phẩm này là "những viên kim cương xung đột", theo New York Times.

Tuy nhiên, các công ty Ấn Độ, Bỉ và các nhà bán lẻ trang sức từ những thị trường quan trọng như Trung Quốc và Trung Đông vẫn quan tâm đến kim cương Nga.

Họ đã tìm kiếm giải pháp sau khi các ngân hàng né tránh hoặc không thể xử lý các khoản thanh toán khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.

Dòng đá quý mới từ Alrosa xoa dịu tình trạng khan hiếm trên thị trường. Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn Alrosa là đối thủ cạnh tranh của De Beers - thuộc sở hữu của Anglo American Plc (Mỹ). Hàng năm, hai công ty này cùng sản xuất một lượng kim cương.

Sau những hỗn loạn ban đầu do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Alrosa, dòng đá quý mới từ Nga đang nhanh chóng xoa dịu tình trạng khan hiếm trên thị trường.

Trong những tháng gần đây, khách hàng của De Beers có thể kiếm được khoảng 10% lợi nhuận bằng cách bán lại nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất đá quý khác khi nguồn cung khan hiếm.

Giờ đây, giá một số sản phẩm trên thị trường “thứ cấp” - nơi các thương nhân và nhà sản xuất trao đổi với nhau - đã giảm mạnh.

De Beers giữ giá ổn định trong lần bán gần nhất vào tuần trước, trong khi giá thị trường giảm mạnh, khiến khoản lợi nhuận từ việc bán lại nguyên liệu thô bốc hơi.