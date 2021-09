Ngành học có mức lương khởi điểm cao nhất tại Mỹ

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều ngành học tại Mỹ có nhu cầu nhân sự tăng mạnh như y tá, kỹ thuật.

Bất chấp đại dịch xảy ra trên toàn cầu kéo theo tình trạng thất nghiệp và mất thu nhập tại Mỹ, mức lương khởi điểm cho sinh viên tốt nghiệp ở nước này vẫn tiếp tục tăng cao.

Theo báo cáo gần đây của Hiệp hội các trường đại học và nhà tuyển dụng quốc gia Mỹ (National Association of Colleges and Employers - NACE), mức lương khởi điểm trung bình cho cử nhân vừa tốt nghiệp năm 2020 là 55.260 USD , cao hơn 2,5% so với một năm trước đó ( 53.889 USD ) và hơn 8,5% với năm 2018 (50.944%).

Theo CNBC Make It, đặc biệt, các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM) có thu nhập trung bình cao hơn mức trên.

Ngành học Mức lương khởi điểm/tháng (USD) Kỹ thuật dầu khí 87.989 Lập trình máy tính 86.098 Kỹ thuật máy tính 85.996 Khoa học máy tính 85.766 Kỹ thuật điện, điện tử và truyền thông 80.819 Nghiên cứu tác nghiệp (vận trù học) 80.166 Khoa học máy tính và thông tin 78.603 Thống kê 75.916 Toán ứng dụng 73.558 Kỹ thuật hóa học 72.713

Giám đốc điều hành của NACE Shawn VanDerziel cho biết: “Nhu cầu tuyển dụng y tá đã tăng 2,1% với mức lương khởi điểm trung bình từ 51.416 USD vào năm 2019 lên 58.626 USD cho năm nay. Nhiều ngành học có lương khởi điểm cao do ảnh hưởng của đại dịch”.

Giám đốc nghiên cứu của NACE Andrea J. Koncz nói thêm các chuyên ngành kỹ thuật thường được trả lương cao nhất vì đây là mảng “khát” nhân lực. Ngoài ra, do hậu quả của Covid-19, nhu cầu về công nghệ trong thế giới ảo ngày càng tăng cao, các chuyên ngành về máy tính chiếm 4/10 số ngành học được trả lương cao nhất.

Một phân tích gần đây về dữ liệu của Bộ Giáo dục Mỹ trên 2,2 triệu cử nhân tốt nghiệp năm 2015, 2016 và thu nhập của họ cho thấy bằng cấp về ngành STEM cũng không nằm xu hướng nói trên.

“Các tài liệu về giáo dục ở Mỹ cũng chỉ rõ ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học có triển vọng làm việc tốt nhất. Cử nhân có thể kiếm được công việc lương cao ngay sau khi tốt nghiệp”, chuyên gia cấp cao của Third Way, trả lời CNBC Make It.

Theo nghiên cứu khác vào tháng 3 được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, 2/3 người Mỹ không có bằng đại học có tuổi thọ giảm. Điều này càng tạo khoảng cách giữa nhóm người có và không có bằng đại học.

Theo Washington Post, tính đến năm 2011, cứ 3 người Mỹ trên 25 tuổi thì có 1 người có bằng đại học, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với thời điểm năm 1998. Nhiều người có bằng đại học giống nhau nhưng mức lương đối với từng ngành khác nhau rất khác nhau. Sự chênh lệch này còn lớn hơn theo thời gian.