Ngành hàng chăm sóc sức khỏe thích nghi thế nào với Covid-19?

Ngành hàng chăm sóc sức khỏe ít nhiều khởi sắc khi dịch Covid-19 bùng phát, song vẫn đối mặt những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi để thích nghi.

Với Vitatree, doanh nghiệp thuộc ngành hàng chăm sóc sức khỏe của Australia, đại dịch là lúc để vượt khó và dồn tâm sức cải thiện chất lượng sản phẩm, giúp người dùng có thêm lựa chọn nâng cao sức khỏe. Theo ông Stanley Bai, Giám đốc Vitatree Australia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đây không chỉ là bài toán kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp.

- Đại dịch mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho ngành hàng chăm sóc sức khỏe. Vitatree làm gì để vượt qua điều này?

- Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thách thức của Vitatree là cố gắng đảm bảo nguồn cung khi khâu vận chuyển, xuất khẩu sản phẩm bị hạn chế.

Để vượt qua thách thức đó, tại Australia, Vitatree hỗ trợ các đối tác, chuỗi nhà thuốc phân phối sản phẩm trong khi họ đẩy mạnh thương mại điện tử. Với đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, Thái Lan hay Việt Nam, chúng tôi cố gắng đảm bảo nguồn cung, tính toán thời gian sản xuất và vận chuyển hiệu quả.

Ông Stanley Bai (trái) cùng đội ngũ phát triển Vitatree Australia tại Việt Nam.

- Vitatree có những bước đi nào để chiều lòng người Việt trong 5 năm qua?

- Từ ngày đầu gia nhập thị trường Việt Nam năm 2015, chúng tôi nhận thấy người Việt yêu cầu rất cao ở các sản phẩm về sức khỏe. Với sản phẩm đạt chuẩn chất lượng Australia, Vitatree tự tin có thể chinh phục thị trường này.

Tiêu chuẩn của Australia với nhóm thực phẩm chức năng thậm chí khắt khe hơn nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, New Zealand... Trong khi các nước này dùng chuẩn an toàn thực phẩm, Australia dùng chuẩn "dược phẩm". Đây là nền tảng để chúng tôi giới thiệu sản phẩm "made in Australia" tới hơn 3.000 nhà thuốc tại Việt Nam, cũng như các trang thương mại điện tử và kênh mua sắm truyền hình.

Đáp ứng thị hiếu bằng sản phẩm chiết xuất từ thảo dược và tận dụng nguyên liệu thiên nhiên là chiến lược khác của Vitatree. Một số sản phẩm được người Việt ưa thích có thể kể đến như xịt họng keo ong Super Propolis Spray, viên bổ não chiết xuất bạch quả Ginkgo 6000 Plus Q10, thải độc gan Super Liver Detox, tinh chất hàu tươi Oyster Extract...

Xịt họng keo ong Vitatree được nhiều phụ huynh Việt Nam tin dùng cho trẻ nhỏ.

- Vitatree có hơn 40 sản phẩm được người dùng quốc tế và Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên, không ít người còn định kiến với thực phẩm chức năng. Hãng làm gì để thay đổi quan niệm đó?

- Chúng tôi ý thức được thách thức này từ những ngày đầu. Không ít định kiến hình thành từ hiểu lầm do thiếu thông tin. Ở góc độ doanh nghiệp, Vitatree luôn minh bạch thông tin, cố gắng giúp người dùng yên tâm sử dụng sản phẩm.

Tất cả thông tin về thương hiệu, quy trình kiểm tra chất lượng, thành phần, công dụng... đều được công khai đúng và đủ. Sản phẩm đạt chất lượng chuẩn Australia của chúng tôi hứa hẹn tạo được niềm tin với khách hàng.

Vitatree kỳ vọng tiếp cận nhiều khách hàng nhờ mức giá hợp lý.

- Luôn khẳng định đạt chất lượng chuẩn Australia, nhưng Vitatree cũng định vị sản phẩm ở phân khúc phù hợp túi tiền số đông. Hãng làm thế nào để cân bằng haiyếu tố này?

- Tại Australia, Chính phủ hỗ trợ các dịch vụ y tế căn bản cho người dân để ai cũng được chăm sóc sức khỏe. Vitatree thấu hiểu tầm quan trọng và muốn đem giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng đến nhiều người. Vì vậy, chúng tôi vừa tăng cường nghiên cứu, sản xuất sản phẩm đạt chuẩn Australia, vừa tối ưu chi phí các khâu marketing, vận hành... để có giá tốt nhất.

Quy chuẩn chất lượng của Australia là yếu tố không thể thỏa hiệp. Với ngành hàng sức khỏe, mọi sản phẩm đều phải đạt quy chuẩn sản xuất từ Cục Quản lý Hàng hóa Trị liệu - TGA. Mức giá không phản ánh chất lượng, bởi các sản phẩm cùng loại và công thức, dù có giá khác nhau, cũng đều đạt chuẩn chất lượng Australia.

- Người dùng làm cách nào để kiểm định "chất lượng Australia" ở sản phẩm của Vitatree?

- Trên tất cả sản phẩm của Vitatree đều có logo "cGMP". Đây là từ viết tắt của "Current Good Manufacturing Practice", tạm dịch là quy chuẩn sản xuất hàng hóa, áp dụng cho tất cả sản phẩm ngành dược. Chuẩn cGMP của Australia do TGA quản lý. Tất cả nhà máy sản xuất dược phẩm, hàng bảo vệ sức khỏe đều phải được cấp phép đạt chuẩn cGMP. Nói cách khác, cGMP là bảo chứng cho một sản phẩm đạt chuẩn Australia.

Tất cả sản phẩm Vitatree đều được sản xuất và đóng gói theo chuẩn cGMP.

- Xu hướng thuận tự nhiên ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong giai đoạn bình thường mới. Song, Vitatree dường như đã theo đuổi triết lý này từ ngày đầu thành lập?

- Ra đời năm 2012, Vitatree luôn chú trọng sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên và sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Một trong những lý do Vitatree được thành lập là để tận dụng nguồn nguyên liệu thiên nhiên phong phú của Australia như keo ong, bạch quả, hàu tươi... TPBVSK Vitatree Lung Detox, sản phẩm mới nhất của Vitatree, cũng có thành phần chính là các thảo dược đông y như xuyên tâm liên, rễ cây hoàng kỳ, tỳ bà diệp và cỏ xạ hương.