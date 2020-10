Ngành giáo dục Quảng Trị thiệt hại gần 100 tỷ đồng do lũ

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, cho biết mưa lũ đã khiến 5 thầy giáo và học sinh tử vong. Trong đó, một học sinh bị đuối nước, một thầy giáo bị tử vong do nước cuốn trôi, 3 học sinh trong cùng một gia đình bị vùi lấp do sạt lở núi. Ngoài ra, 2 giáo viên có chồng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu người dân tại huyện Hướng Hóa. Trong ảnh, bộ đội dọn bùn sau lũ tại trường Mầm non Hướng Việt (huyện Hướng Hóa).