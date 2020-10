Ngành giáo dục Đà Nẵng, Quảng Ngãi thiệt hại nặng sau bão số 9

Dù đã có phương án chằng chống, bảo vệ tài sản, trước sự tàn phá dữ dội của cơn bão số 9, nhiều trường học tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Quảng Ngãi là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Rất nhiều trường học bị tốc mái, cây xanh gãy đổ, bật gốc nằm la liệt sân trường.

Khu vực kho lưu trữ và dãy phòng làm việc của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi bị tốc mái. Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại.

Nhiều trường học bị tốc mái

Ông Lưu Thanh Hải - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Ngãi - cho biết: "Trường THPT Bình Sơn là một trong những trường bị thiệt hại năng nề nhất. Nhà thi đấu của trường THPT Bình Sơn bị tốc mái toàn bộ. Hai dãy phòng học, phòng thí nghiệm thực hành và hội trường cũng bị tốc mái, hư hỏng nhiều thiết bị, đồ dùng dạy học. Nhà xe giáo viên của trường THPT Bình Sơn cũng bị gãy đổ; hệ thống kính chắn gió cầu thang bị vỡ hoàn toàn".

Trường THPT Ba Gia tốc mái tôn dãy nhà hiệu bộ và dãy phòng học 8 phòng, đổ cánh cửa cổng chính. Cây cối trong trường bị bật gốc, gãy cành khá nhiều.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng bị bay mái tôn phòng học. Trường THPT Chu Văn An tốc mái nhà hiệu bộ và nhà thư viện, sách vở trong thư viện gần như ướt hết.

Trường THPT số 2 Đức Phổ vỡ kính phòng học, phòng máy tính làm hư hỏng 10 bộ máy vi tính. Trường THPT Lê Quý Đôn bị tốc mái dãy phòng học 8 phòng, cây đổ làm hư hỏng 3 phòng học, sập nhà xe học sinh.

Dãy phòng 6 phòng học của trường THPT Lý Sơn bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại.

Trường THPT Lý Sơn bị tốc mái hoàn toàn dãy phòng học mới xây. Hệ thống cửa các phòng học bị vỡ. Thậm chí, ở một số phòng học, gió giật bay luôn toàn bộ khung cửa...

Cơ quan Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cũng bị tốc mái toàn bộ dãy nhà khu lưu trữ và phòng chuyên môn.

“Hiện tại, lớp la-phông vẫn còn nguyên nên nước mưa chưa chảy xuống sàn nhà. Hồ sơ lưu trữ trước đó đã để trên khung có giá đỡ. Chúng tôi đã phủ bạt toàn bộ và chằng buộc cẩn thận để tránh bị ướt” - ông Hải cho biết. Dãy nhà A của Sở bị tốc ngói khá nhiều.

Nằm giáp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, huyện Núi Thành cũng bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 9.

Bà Nguyễn Thị Anh Hậu - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT Núi Thành (Quảng Nam) - thông tin: “Theo thông tin ban đầu, thiệt hại của các trường học chủ yếu là bị tốc mái hoặc bay ngói. Trường THCS Kim Đồng bị nặng nhất, gió bão thổi bay toàn bộ mái của khu hiệu bộ".

Lam tường lan can của trường Tiểu học Trần Cao Vân bị đổ. Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại.

Đà Nẵng: Các trường học mở cửa cho dân tránh bão

Có 30 trường học của thành phố Đà Nẵng mở cửa đón người dân sơ tán vào tránh bão. Trong đó, các trường học ở quận Liên Chiểu có đông người dân đến trú bão nhất với 757 người dân và 120 chiến sĩ.

Một số đơn vị, trường học bị tốc mái tôn, rớt la phông như trường Tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà); trường Tiểu học Hà Huy Tập, trường Tiểu học An Khê (quận Thanh Khê); trường Tiểu hoc Trần Thị Lý, trường Mầm non Ngọc Lan, trường Mầm non Dạ Lan Hương (nhà xe) thuộc quận Hải Châu.

Một dãy phòng học phía Nam của trường TH Phù Đổng (quận Hải Châu) bị tốc mái tôn, gãy đổ trần.

Trường THPT Nguyễn Trãi bị ảnh hưởng nặng nhất với 8 phòng học; một phòng phòng học bộ môn, phòng để đồ dung dạy học các môn Sử-Địa, 1 phòng Lab bị thấm, dột nặng.

Cánh cổng phụ của nhà trường cũngbị ngã. Trường Tiểu học Trần Cao Vân, quận Thanh Khê (cơ sở 1), đường Lê Duẩn bị đổ 10m lam tường lan can trên tầng mái.