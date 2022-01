Ngành giải trí Hàn Quốc tiếp tục lao đao vì dịch bệnh

Trong khoảng một tuần qua, hơn 10 ca sĩ thần tượng mắc Covid-19, báo hiệu giai đoạn sóng gió và gián đoạn mới ở Kpop.

Ngày 29/1, tờ Korea JoongAng Daily đưa tin nhiều nghệ sĩ xác nhận mắc Covid-19. Ba thần tượng là Yuna (nhóm Brave Girls), Yubin (Oh My Girl) và Umji (nhóm Viviz, cựu thành viên GFriend) nhận kết quả dương tính vào chiều 28/1. Trước đó, nhiều nghệ sĩ của Hàn Quốc dừng hoạt động vì nhiễm virus.

Ngành âm nhạc gián đoạn vì hàng loạt ca sĩ mắc Covid-19

Công ty quản lý của Yuna, Brave Entertainment cho biết nữ ca sĩ đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào sáng 28/1. Trước đó, nữ ca sĩ xét nghiệm PCR và nhận kết quả dương tính vào sáng nay. Các thành viên khác là Yujeong, Eunji và nhân viên ê-kíp đều nhận kết quả âm tính. Thành viên Minyoung gần đây tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe nên không tiếp xúc với ê-kíp.

Theo công ty quản lý WM Entertainment, 6 thành viên còn lại của Oh My Girls đều cho kết quả âm tính. Yubin cũng tiêm hai liều vaccine và đang tự cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Thời gian qua, hàng loạt sự kiện âm nhạc và lễ trao giải được tổ chức. Đây có thể là một trong những lý do khiến dịch bệnh bùng phát trở lại trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tối 27/1, nhóm nhạc Oh My Girl cũng xuất hiện tại Gaon Chart Music Awards lần thứ 11. Tuy nhiên, công ty cho biết phần trình diễn của nhóm đã được ghi hình trước.

Ba thần tượng nữ là Yuna, Yubin và Umji thông báo mắc Covid-19 cùng ngày. Ảnh: SBS, Fansite.

Big Planet Made, công ty đại diện của Umji, cho biết cô nhiễm virus sau khi tiếp xúc với một nhân viên. Umji đang có các triệu chứng nhẹ. Cả ba nghệ sĩ có kết quả dương tính vào ngày 28/1 đều dừng hoạt động và đang điều trị.

Những ngày qua, số nghệ sĩ Hàn Quốc, đặc biệt ca sĩ thần tượng mắc Covid-19 tăng mạnh. Trong khoảng một tuần, 9 nghệ sĩ đến từ công ty giải trí YG Entertainment xác nhận mắc Covid-19.

Ngày 23/1, tờ The Korea Herald đưa tin 3 thành viên iKON có kết quả xét nghiệm dương tính. Theo YG Entertainment, Kim Jin Hwan, Song Yun Heong và Kim Dong Hyuk được xác nhận mắc Covid-19 sau khi xuất hiện các triệu chứng vào ngày 22/1. Công ty cam kết hợp tác với cơ quan y tế và thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Tuy nhiên, hai ngày sau đó, Koo Jun Hoe của iKon và Yoshi của nhóm nhạc Treasure được xác nhận dương tính. Tới ngày 27/1, công ty giải trí YG Entertainment có thêm Lee Seung Hoon (nhóm WINNER), Jung Chan Woo (iKON), Choi Hyun Suk, Junkyu và Mashiho (Treasure) mắc Covid-19.

Cũng trong ngày 27/1, hai thành viên của nhóm nhạc Kep1er là Chaehyun và Youngeun thông báo nhiễm virus. Họ xuất hiện triệu chứng nhẹ và được xét nghiệm PCR. Wake One Entertainment cũng xác nhận hai ca sĩ đều được tiêm phòng đầy đủ.

Cùng ngày, Hyunjae của The Boyz có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và trở thành thành viên thứ ba của nhóm nhạc này nhiễm virus sau Eric, Young Hoon.

Trước đó, khi dịch bệnh bùng phát, hàng loạt sự kiện âm nhạc bị hủy bỏ khiến các đơn vị tổ chức ở Hàn Quốc phải kêu cứu vì tổn thất nghiêm trọng, nhân viên thất nghiệp. Trước tình hình hơn 10 ca sĩ mắc Covid-19 trong khoảng một tuần, giới chuyên môn lo ngại Kpop một lần nữa rơi vào tình huống trên chỉ sau thời gian ngắn có dấu hiệu khả quan.

Ngành điện ảnh tổn thất nặng nề

Với mảng điện ảnh, tình hình cũng không khả quan. Theo tờ The Korea Herald, Hiệp hội Sân khấu Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố kêu gọi chính phủ hỗ trợ các rạp chiếu phim địa phương gặp khó khăn vì Covid-19.

“Chúng tôi đã phàn nàn về những khó khăn tài chính do đại dịch gây ra và yêu cầu hỗ trợ để đảm bảo sự tồn tại của ngành công nghiệp điện ảnh, nhưng chúng tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào”, tuyên bố của Hiệp hội Sân khấu Hàn Quốc cho biết.

Hiệp hội nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ để khuyến khích các nhà phân phối địa phương phát hành phim Hàn Quốc tại rạp.

Hiệp hội cho biết: “Trước khi bùng nổ Covid-19, tỷ lệ phim Hàn Quốc được phát hành tại các rạp địa phương luôn duy trì ở mức trung bình 50%, nhưng vào năm 2021, tỷ lệ này giảm xuống 30,1% và giảm 20,9% so với năm 2019”.

Ba bộ phim Hàn Quốc là The Pirates: Goblin Flag, Kingmaker và Special Delivery - được phát hành vào tháng 1, tuy nhiên, không có bất kỳ bộ phim kinh phí lớn nào được lên kế hoạch phát hành sau kỳ nghỉ lễ Seollal (ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Hàn Quốc).

The Pirates: Goblin Flag có sự tham gia của Han Hyo Joo, Kang Ha Neul là phim Hàn hiếm hoi ra rạp thời gian qua. Ảnh: 1st Look.

Hiệp hội nói thêm ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc cũng có thể mất khả năng cạnh tranh nếu tình hình hiện nay tiếp tục.

Hiệp hội cho biết, trong năm 2022, một số bộ phim Hollywood đã xác nhận lịch phát hành. Trong khi đó, thị trường điện ảnh trong nước hầu hết đang trì hoãn hoặc hủy phát hành các bộ phim Hàn Quốc.

“Để tránh bỏ lỡ khung giờ vàng và cứu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, chính phủ phải đưa ra chính sách hỗ trợ”, hiệp hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, hiệp hội cũng lưu ý họ đã nỗ lực để củng cố ngành công nghiệp điện ảnh vào năm 2021, nhưng vẫn chưa đủ.

Trong nửa cuối năm 2021, hiệp hội đã đưa ra một cứu cánh cho hai nhà phân phối phim - Lotte Entertainment và Showbox - để khuyến khích họ phát hành các bộ phim kinh phí cao là Escape from Mogadishu và Sinkhole.

Thay vì phân chia doanh thu bán vé theo tỷ lệ 50:50 giữa các rạp chiếu và nhà phân phối phim như thông lệ, các rạp đã chia tiền bán vé cho đến khi con số đạt 50% tổng chi phí sản xuất của hai bộ phim.

Vào thời điểm đó, đại diện của Hiệp hội Sân khấu Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo để yêu cầu thêm viện trợ của chính phủ. Ngoài ra, các rạp chiếu phim địa phương đã chi tổng cộng 7,5 tỷ won để cung cấp cho các nhà phân phối 1.000-2.000 won trợ cấp cho mỗi khán giả vào năm 2021.

Tuy nhiên, khi các trường hợp Covid-19 tăng mạnh trở lại vào cuối năm 2021, các rạp chiếu phim đã phải áp dụng quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Họ chỉ được phép hoạt động trong một số giờ và không cho phép khán giả ăn tại rạp. Hiệp hội cho biết: “Điều này dẫn đến tổn thất lớn”.